Конфликт в секторе Газа подходит к концу, заявил Трамп - РИА Новости, 22.01.2026
13:22 22.01.2026 (обновлено: 13:32 22.01.2026)
Конфликт в секторе Газа подходит к концу, заявил Трамп
Конфликт в секторе Газа подходит к концу, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа, по его оценке, близится к завершению. РИА Новости, 22.01.2026
в мире, сектор газа, совет мира по газе, дональд трамп, давос, сша
В мире, Сектор Газа, Совет мира по Газе, Дональд Трамп, Давос, США
Конфликт в секторе Газа подходит к концу, заявил Трамп

Трамп: конфликт в секторе Газа подходит к концу

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа, по его оценке, близится к завершению.
"Война в Газе, которая, по сути, подходит к концу", - заявил Трамп на церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе, проходящей на полях ВЭФ в швейцарском Давосе.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В миреСектор ГазаСовет мира по ГазеДональд ТрампДавосСША
 
 
Заголовок открываемого материала