https://ria.ru/20260122/gaza-2069557946.html
Конфликт в секторе Газа подходит к концу, заявил Трамп
Конфликт в секторе Газа подходит к концу, заявил Трамп - РИА Новости, 22.01.2026
Конфликт в секторе Газа подходит к концу, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа, по его оценке, близится к завершению. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:22:00+03:00
2026-01-22T13:22:00+03:00
2026-01-22T13:32:00+03:00
в мире
сектор газа
совет мира по газе
дональд трамп
давос
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069558490_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_3db33f982e59523421ca3112264f182a.jpg
https://ria.ru/20260122/konflikt-1915630213.html
сектор газа
давос
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069558490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f29f20a4ce9bc6e85cd7049c07d7b02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сектор газа, совет мира по газе, дональд трамп, давос, сша
В мире, Сектор Газа, Совет мира по Газе, Дональд Трамп, Давос, США
Конфликт в секторе Газа подходит к концу, заявил Трамп
Трамп: конфликт в секторе Газа подходит к концу