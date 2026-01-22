https://ria.ru/20260122/gaz-2069599834.html
Новак рассказал о росте мирового спроса на газ
Новак рассказал о росте мирового спроса на газ - РИА Новости, 22.01.2026
Новак рассказал о росте мирового спроса на газ
Мировой спрос на газ в 2025 году увеличился примерно на 1%, до 4,3 триллиона кубометров, за счет Европы и Северной Америки, где плохая погода повысила... РИА Новости, 22.01.2026
Новак рассказал о росте мирового спроса на газ
Новак: мировой спрос на газ в 2025 году вырос на 1%