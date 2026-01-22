Рейтинг@Mail.ru
15:09 22.01.2026
Новак рассказал о росте мирового спроса на газ
Мировой спрос на газ в 2025 году увеличился примерно на 1%, до 4,3 триллиона кубометров, за счет Европы и Северной Америки, где плохая погода повысила... РИА Новости, 22.01.2026
экономика, европа, северная америка, россия, александр новак, природный газ
Экономика, Европа, Северная Америка, Россия, Александр Новак, Природный газ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мировой спрос на газ в 2025 году увеличился примерно на 1%, до 4,3 триллиона кубометров, за счет Европы и Северной Америки, где плохая погода повысила потребление газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Газовый рынок демонстрирует устойчивый рост. В 2025 году мировой спрос на газ увеличился примерно на 1%. Основной рост обеспечили Европа и Северная Америка, где неблагоприятные погодные условия повысили потребление в электроэнергетике и ЖКХ", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Также наблюдается рост спроса на Ближнем Востоке и в Африке по мере увеличения потребления газа в промышленности и для генерации электроэнергии, указал он. По итогам прошлого года спрос на газ в мире составил 4,3 триллиона кубометров, уточнил вице-премьер.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Газовый капкан: как отказ от России сделал Европу зависимой от США
Вчера, 08:21
 
ЭкономикаЕвропаСеверная АмерикаРоссияАлександр НовакПриродный газ
 
 
