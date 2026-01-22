Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые за десять месяцев – с 21 марта – превысили 500 долларов за тысячу кубометров, в начале торгов четверга подскакивая более чем на 6%, Биржевые цены на газ в Европе впервые за десять месяцев – с 21 марта – превысили 500 долларов за тысячу кубометров, в начале торгов четверга подскакивая более чем на 6%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах ) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 469,6 доллара (–1,1%). Уже в первые минуты торгов они достигли локального максимума в 505,3 доллара (+6,4%). А по состоянию на 10.40 газовые цены снизили темпы роста до 3% – 489 долларов.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 475 доллара за тысячу кубометров. Показатель за 14 торговых дней с начала января вырос на 36%.

В последний раз уровень в 500 долларов биржевые цены на газ превышали 21 марта прошлого года.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.