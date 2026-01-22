https://ria.ru/20260122/gaz-2069506985.html
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.01.2026
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе впервые за десять месяцев – с 21 марта – превысили 500 долларов за тысячу кубометров, в начале торгов четверга подскакивая более... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:36:00+03:00
2026-01-22T10:36:00+03:00
2026-01-22T11:09:00+03:00
экономика
европа
нидерланды
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_0:315:2989:1996_1920x0_80_0_0_6f820d37c9ba5d889876466d1e0c65f6.jpg
https://ria.ru/20260122/evropa-2069375131.html
https://ria.ru/20260122/gaz-2069482488.html
европа
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_e42daab33bdef5a45c9a34f3a65ec0f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, нидерланды, природный газ
Экономика, Европа, Нидерланды, Природный газ
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе превысили $500 за тысячу кубов впервые с 21 марта
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе впервые за десять месяцев – с 21 марта – превысили 500 долларов за тысячу кубометров, в начале торгов четверга подскакивая более чем на 6%, следует
из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 469,6 доллара (–1,1%). Уже в первые минуты торгов они достигли локального максимума в 505,3 доллара (+6,4%). А по состоянию на 10.40 газовые цены снизили темпы роста до 3% – 489 долларов.
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 475 доллара за тысячу кубометров. Показатель за 14 торговых дней с начала января вырос на 36%.
В последний раз уровень в 500 долларов биржевые цены на газ превышали 21 марта прошлого года.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.