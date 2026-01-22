Рейтинг@Mail.ru
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.01.2026
10:36 22.01.2026 (обновлено: 11:09 22.01.2026)
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов
экономика, европа, нидерланды, природный газ
Экономика, Европа, Нидерланды, Природный газ
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе превысили $500 за тысячу кубов впервые с 21 марта

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые за десять месяцев – с 21 марта – превысили 500 долларов за тысячу кубометров, в начале торгов четверга подскакивая более чем на 6%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 469,6 доллара (–1,1%). Уже в первые минуты торгов они достигли локального максимума в 505,3 доллара (+6,4%). А по состоянию на 10.40 газовые цены снизили темпы роста до 3% – 489 долларов.
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 475 доллара за тысячу кубометров. Показатель за 14 торговых дней с начала января вырос на 36%.
В последний раз уровень в 500 долларов биржевые цены на газ превышали 21 марта прошлого года.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
ЭкономикаЕвропаНидерландыПриродный газ
 
 
