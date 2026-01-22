Рейтинг@Mail.ru
Газовый капкан: как отказ от России сделал Европу зависимой от США - РИА Новости, 22.01.2026
08:21 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/gaz-2069482488.html
Газовый капкан: как отказ от России сделал Европу зависимой от США
Газовый капкан: как отказ от России сделал Европу зависимой от США - РИА Новости, 22.01.2026
Газовый капкан: как отказ от России сделал Европу зависимой от США
Стремление Евросоюза "наказать" Россию, отказавшись от ее газа, сделало регион зависимым от американских поставок - сейчас США контролируют четверть всех... РИА Новости, 22.01.2026
Газовый капкан: как отказ от России сделал Европу зависимой от США

РИА Новости: желание ЕС наказать РФ сделало регион зависимым от газа США

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Стремление Евросоюза "наказать" Россию, отказавшись от ее газа, сделало регион зависимым от американских поставок - сейчас США контролируют четверть всех закупок европейцев, подсчитало РИА Новости. В результате ЕС столкнулся не только с ростом цен на топливо, но и сам создал дополнительный рычаг давления на себя в условиях ухудшения отношений со Штатами, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Евросоюз с 2022 года начал постепенно отказываться от российских энергоресурсов. Согласно расчетам агентства по данным аналитической компании Bruegel, в 2021 году Россия обеспечивала Евросоюз почти половиной всего импортируемого газа, а уже по итогам минувшего года доля сократилась до 12%. Взамен ЕС начал заметно наращивать импорт из США - доля американцев в европейских закупках подскочила в 4,6 раза - до 26,5%.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 21 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Рютте не предлагал Трампу компромиссы по Гренландии, пишет Reuters
Вчера, 08:18
Столь стремительный переход на газ из Штатов обошелся европейцам дорого, отметил аналитик агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Рост цен на газ ударил по европейской промышленности: химические, металлургические, стекольные предприятия были вынуждены или сократить производство, или же вовсе закрыться. Евросоюз недооценил роль российского газа для своей же экономики, соглашается депутат Госдумы (партия "Родина") Алексей Журавлев.
Другим минусом аналитики называют сильную волатильность цен из-за конкуренции на рынке СПГ с азиатскими странами, прежде всего с Китаем, добавила эксперт из РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Отказ ЕС от российского газа напоминает известную поговорку: "Назло кондуктору пойду пешком", - добавила Давыдова.
Европа в целом очень сильно энергозависима, и это означает, что любые сокращения в поставках приведут к массе экономических и социальных проблем в регионе. "Это, в свою очередь, дает США и Трампу козырь как рычаг давления на ЕС", - объяснила доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
В то же время ограничительные меры ЕС против российского газа оказались не столь эффективными, как рассчитывали авторы санкций. "ЕС просчитался в том, что Россия не сможет быстро перенаправить экспорт газа в другие регионы, однако нашей стране удалось активизировать сотрудничество с Китаем и Турцией и компенсировать поставки на европейский рынок", - объяснила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Орбан назвал доступ Венгрии к российским нефти и газу достижением
21 января, 14:45
 
В миреРоссияСШАКитайАлексей ЖуравлевЕвросоюзРЭУ имени Г. В. ПлехановаЭксперт РА
 
 
