Газовый капкан: как отказ от России сделал Европу зависимой от США

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Стремление Евросоюза "наказать" Россию, отказавшись от ее газа, сделало регион зависимым от американских поставок - сейчас США контролируют четверть всех закупок европейцев, подсчитало РИА Новости. В результате ЕС столкнулся не только с ростом цен на топливо, но и сам создал дополнительный рычаг давления на себя в условиях ухудшения отношений со Штатами, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.