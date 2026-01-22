Гарбузов: около 190 тысяч щитов для лифтового оборудования изготовил КМЗ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) изготовил около 190 тысяч щитов для лифтового оборудования за 12 месяцев, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что такое количество комплектующих обеспечит сборку более 4,9 тысячи кабин лифтов, которые предназначены для реализации московских и региональных программ капитального ремонта.

"Лифтовые щиты — одни из основных комплектующих для подъемного оборудования. Карачаровский механический завод за 12 месяцев произвел более 100 тысяч щитов для дверей шахты и более 80 тысяч щитов для стен и дверей кабины лифта", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Министр добавил, что оборудование предприятия полностью соответствует современным требованиям к лифтам. Например, это увеличенная ширина дверного проема, износостойкая отделка, энергоэффективное освещение.

Таким образом, щиты кабины и дверей — это облицовочные панели, выполненные из металла, которыми закрывают стены лифтов. Они защищают корпус кабины и снижают шум во время движения, что обеспечивает комфорт для пассажиров.

По словам генерального директора Карачаровского механического завода Дмитрия Сидельковского, в 2026 году КМЗ установил свыше 40 единиц нового оборудования, в их числе — токарные и фрезерные станки, высокоточные установки лазерного раскроя, печи газовой цементации и другое. С помощью модернизации увеличиваются объемы производства. Так, по итогам прошлого года показатель ввода продукции завода увеличился на 45%.

КМЗ производит лифты с высокой степенью локализации, в том числе комплектующие элементы. Например, это энергоэффективные безредукторные лебедки, системы управления, двери и элементы отделки кабин.

Также завод поставит свыше 20 тысяч лифтов в течение 10 лет для программы Фонда капитального ремонта Москвы в рамках исполнения обязательств по контракту с гарантией сбыта.