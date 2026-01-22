Рейтинг@Mail.ru
16:21 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/gagauziya-2069627043.html
Народное собрание Гагаузии на внеочередном заседании отменило свое решение о проведении выборов депутатов парламента автономии 22 марта из‑за правовой... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, гагаузия
В мире, Гагаузия
В Гагаузии отменили решение о проведении парламентских выборов

В Гагаузии отменили решение о проведении выборов парламента 22 марта

КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Народное собрание Гагаузии на внеочередном заседании отменило свое решение о проведении выборов депутатов парламента автономии 22 марта из‑за правовой неопределенности вокруг состава Центральной избирательной комиссии региона, сообщает пресс-служба законодательного органа.
"В ходе длительных дискуссий и рассмотрения ряда предложений большинством голосов депутатов было отменено постановление Народного собрания Гагаузии от 27 ноября 2025 года "О дате выборов в Народное собрание Гагаузии", которым ранее было назначено проведение выборов на 22 марта 2026 года", – говорится в сообщении пресс-службы.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Молдавия будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, заявил Шор
20 января, 16:49
 
В миреГагаузия
 
 
