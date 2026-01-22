https://ria.ru/20260122/gagauziya-2069627043.html
В Гагаузии отменили решение о проведении парламентских выборов
В Гагаузии отменили решение о проведении парламентских выборов - РИА Новости, 22.01.2026
В Гагаузии отменили решение о проведении парламентских выборов
Народное собрание Гагаузии на внеочередном заседании отменило свое решение о проведении выборов депутатов парламента автономии 22 марта из‑за правовой... РИА Новости, 22.01.2026
В Гагаузии отменили решение о проведении выборов парламента 22 марта