"Лион" обыграл "Янг Бойз" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:58 22.01.2026 (обновлено: 23:09 22.01.2026)
"Лион" обыграл "Янг Бойз" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы
"Лион" обыграл "Янг Бойз" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Лион" обыграл "Янг Бойз" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы
Французский "Лион" на выезде обыграл швейцарский клуб "Янг Бойз" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
футбол
спорт
берн (кантон)
тель-авив
янг бойз
паок
штутгарт
берн (кантон)
тель-авив
спорт, берн (кантон), тель-авив, янг бойз, паок, штутгарт
Футбол, Спорт, Берн (кантон), Тель-Авив, Янг Бойз, ПАОК, Штутгарт
"Лион" обыграл "Янг Бойз" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты "Лиона" обыграли "Янг Бойз" и пробились в 1/8 финала Лиги Европы

© Фото : Соцсети ФК "Лион"Футболисты и болельщики ФК "Лион"
Футболисты и болельщики ФК Лион - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Соцсети ФК "Лион"
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Французский "Лион" на выезде обыграл швейцарский клуб "Янг Бойз" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Берне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых автором гола стал Эйнсли Мейтленд-Найлз (45+1).
Лига Европы УЕФА
22 января 2026 • начало в 20:45
Завершен
Янг Бойз
0 : 1
Лион
45‎’‎ • Энсли Мэйтленд-Найлз
"Лион" выиграл третий матч кряду в турнире, набрал 18 очков и лидирует в турнирной таблице основного этапа, после данной победы французский клуб обеспечил себе место в первой восьмерке таблицы и прямой выход в 1/8 финала Лиги Европы. "Янг Бойз" (9) располагается на 22-м месте, находясь в зоне стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира.
В восьмом, заключительном туре основного этапа турнира "Лион" 29 января примет греческий ПАОК, "Янг Бойз" в этот же день на выезде сыграет против немецкого "Штутгарта".
В другом матче дня немецкий "Фрайбург" на своем поле обыграл "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 1:0. Израильский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.
Мяч Лиги Европы УЕФА - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Мидтьюлланн" упустил досрочный выход в 1/8 финала ЛЕ на 100-й минуте матча
Футбол
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
