"Лион" обыграл "Янг Бойз" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы
"Лион" обыграл "Янг Бойз" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Лион" обыграл "Янг Бойз" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы
Французский "Лион" на выезде обыграл швейцарский клуб "Янг Бойз" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
