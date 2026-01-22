https://ria.ru/20260122/frg-2069693314.html
Германия планирует создать "хабы" для высылки мигрантов в третьи страны
Германия планирует создать "хабы" для высылки мигрантов в третьи страны
Германия совместно с Австрией, Данией, Нидерландами и Грецией планирует создать вне ЕС "хабы" для отправки не получивших легальный статус соискателей убежища в... РИА Новости, 22.01.2026
