Германия планирует создать "хабы" для высылки мигрантов в третьи страны
20:17 22.01.2026
Германия планирует создать "хабы" для высылки мигрантов в третьи страны
Германия планирует создать "хабы" для высылки мигрантов в третьи страны
2026
Германия планирует создать "хабы" для высылки мигрантов в третьи страны

Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Германия совместно с Австрией, Данией, Нидерландами и Грецией планирует создать вне ЕС "хабы" для отправки не получивших легальный статус соискателей убежища в третьи страны, сообщает немецкий новостной портал Tagesschau со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ.
"Совместно с партнёрами по ЕС Германия готовит создание центров депортации — так называемых return hubs ("хабы возвращения" - ред.) — за пределами Евросоюза. Они должны ускорить процедуры высылки", - пишет портал.
Отклонённых в ЕС соискателей убежища предполагается возвращать из этих хабов в страны их происхождения или в соседние государства.
По данным министерства внутренних дел Германии, для этого была создана соответствующая рабочая группа, конкретные договорённости планируется достичь уже в текущем году. В рабочей группе участвуют также Австрия, Дания, Нидерланды и Греция.
