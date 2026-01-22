ФРГ хочет обсудить с Францией более широкое использование ядерного зонтика

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль высказал мнение, что Германии следует вести переговоры с Францией об использовании французского ядерного оружия для защиты других стран ЕС.

Он напомнил, что в договоре о нераспространении ядерного оружия Германия обязалась не обладать собственным ядерным оружием.

"Это обязательство, закрепленное в международном праве, остается в силе. Тем не менее, нам следует принять предложение Франции о переговорах. Такой стратегический диалог между Германией и Францией уместен в наше время", - подчеркнул Клингбайль.