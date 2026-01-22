ФРГ хочет обсудить с Францией более широкое использование ядерного зонтика

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль высказал мнение, что Германии следует вести переговоры с Францией об использовании французского ядерного оружия для защиты других стран ЕС.
"Я не ставлю под сомнение ядерное сдерживание НАТО и участие Германии в нем. Я хочу сохранить этот трансатлантический столп нашей безопасности. В то же время Франция предложила более широко использовать свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности Европы. Нам следует принять участие в этом обсуждении", - заявил Клингбайль в интервью изданию Spiegel.
Он напомнил, что в договоре о нераспространении ядерного оружия Германия обязалась не обладать собственным ядерным оружием.
"Это обязательство, закрепленное в международном праве, остается в силе. Тем не менее, нам следует принять предложение Франции о переговорах. Такой стратегический диалог между Германией и Францией уместен в наше время", - подчеркнул Клингбайль.
В октябре президент Франции Эммануэль Макрон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что Франция работает над модернизацией ядерной доктрины.
Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
