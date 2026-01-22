Полиция ФРГ провела рейд против "рейхсбюргеров", готовивших переворот

БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Спецподразделения полиции немецкой федеральной земли Саксония провели рейд против движения "рейхсбюргеров" ("граждане рейха"), членов которого обвиняют в подготовке государственного переворота в ФРГ, сообщает в четверг газета Spiegel со ссылкой на генеральную прокуратуру федеральной земли.

"Полиция обыскала 11 объектов в Саксонии в ходе операции против "рейсбюргеров" и изъяла среди прочего ножи и диски. Был арестован 41-летний мужчина", - говорится в материале.

Мужчина был арестован в ходе специальной операции правоохранителей на основании ордера, выданного верховным земельным судом Дрездена , сообщает Spiegel.

Восьми ранее арестованным людям в возрасте от 38 до 63 лет инкриминируется участие в террористической организации или ее поддержка. Согласно обвинению, эти люди должны были принять участие в создании так называемых рот внутренней безопасности после свержения правительства ФРГ , пишет издание.

Задержания участников сети "рейхсбюргеров" во главе с 74-летним аристократом Генрихом XIII Ройссом прошли в декабре 2022 года по всей Германии. В ходе масштабного расследования были установлены и другие лица, предположительно, оказывавшие группе различную поддержку.

В декабре 2023 года генеральная прокуратура Германии предъявила принцу Ройссу обвинения по делу о подготовке государственного переворота. Еще восьми подозреваемым были предъявлены обвинения в суде Мюнхена , а девяти - в Штутгарте . Подсудимые обвиняются в членстве в террористической организации или ее поддержке, а также в государственной измене.