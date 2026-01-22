Рейтинг@Mail.ru
Полиция ФРГ провела рейд против "рейхсбюргеров", готовивших переворот - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 22.01.2026 (обновлено: 17:10 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/frg-2069646895.html
Полиция ФРГ провела рейд против "рейхсбюргеров", готовивших переворот
Полиция ФРГ провела рейд против "рейхсбюргеров", готовивших переворот - РИА Новости, 22.01.2026
Полиция ФРГ провела рейд против "рейхсбюргеров", готовивших переворот
Спецподразделения полиции немецкой федеральной земли Саксония провели рейд против движения "рейхсбюргеров" ("граждане рейха"), членов которого обвиняют в... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:06:00+03:00
2026-01-22T17:10:00+03:00
в мире
германия
саксония
дрезден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg
https://ria.ru/20260122/gruzija-2069532725.html
https://ria.ru/20260121/politsija-2069347502.html
германия
саксония
дрезден
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_185:0:1786:1201_1920x0_80_0_0_0a484d7b852f37c623d4c011ea71f642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, саксония, дрезден
В мире, Германия, Саксония, Дрезден
Полиция ФРГ провела рейд против "рейхсбюргеров", готовивших переворот

Spiegel: полиция ФРГ провела рейд против готовивших переворот "рейхсбюргеров"

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Спецподразделения полиции немецкой федеральной земли Саксония провели рейд против движения "рейхсбюргеров" ("граждане рейха"), членов которого обвиняют в подготовке государственного переворота в ФРГ, сообщает в четверг газета Spiegel со ссылкой на генеральную прокуратуру федеральной земли.
"Полиция обыскала 11 объектов в Саксонии в ходе операции против "рейсбюргеров" и изъяла среди прочего ножи и диски. Был арестован 41-летний мужчина", - говорится в материале.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Грузии полицейские подрались из-за песен Шуфутинского
Вчера, 12:00
Мужчина был арестован в ходе специальной операции правоохранителей на основании ордера, выданного верховным земельным судом Дрездена, сообщает Spiegel.
Восьми ранее арестованным людям в возрасте от 38 до 63 лет инкриминируется участие в террористической организации или ее поддержка. Согласно обвинению, эти люди должны были принять участие в создании так называемых рот внутренней безопасности после свержения правительства ФРГ, пишет издание.
Задержания участников сети "рейхсбюргеров" во главе с 74-летним аристократом Генрихом XIII Ройссом прошли в декабре 2022 года по всей Германии. В ходе масштабного расследования были установлены и другие лица, предположительно, оказывавшие группе различную поддержку.
В декабре 2023 года генеральная прокуратура Германии предъявила принцу Ройссу обвинения по делу о подготовке государственного переворота. Еще восьми подозреваемым были предъявлены обвинения в суде Мюнхена, а девяти - в Штутгарте. Подсудимые обвиняются в членстве в террористической организации или ее поддержке, а также в государственной измене.
Сам принц Ройсс в декабре 2025 года отверг на суде обвинения в руководстве сетью "рейхсбюргеров" и подготовке захвата бундестага как части плана государственного переворота в Германии.
Полицейский, Нигерия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Нигерии полиция подтвердила массовое похищение прихожан
21 января, 16:22
 
В миреГерманияСаксонияДрезден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала