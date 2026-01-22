Во Франции закроют престижную школу, где избивали дочь экс-премьера

ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Престижная католическая школа Нотр-Дам-де-Беттарам на юго-западе Франции, которая замешана в скандале о насилии над учениками, и где дочь французского экс-премьера Франсуа Байру Элен Перлан подвергалась избиениям, закроется, заявил в четверг глава Национальной федерации органов управления католическими учебными заведениями (FNOGEC) Пьер-Венсан Гере.

В начале июля 2025 года вышел отчет французских парламентариев по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками в Нотр-Дам-де-Беттарам, где указывалось на "бездействие" тогдашнего главы правительства Байру. На момент правонарушений он занимал пост министра образования и председателя генерального совета департамента Атлантические Пиренеи, где расположена школа, при этом ему сообщали о происходящем, а его супруга преподавала в данном учреждении богословие. Перлан также рассказывала, что подвергалась избиениям.

"Беттарам закроется. Это учреждение очерняет своей репутацией целостность католического образования", - сказал Гере в эфире радиостанции RTL.

Глава FNOGEC уточнил, что это произойдет летом.