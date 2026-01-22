https://ria.ru/20260122/frantsiya-2069698540.html
Во Франции закроют престижную школу, где избивали дочь экс-премьера
Во Франции закроют престижную школу, где избивали дочь экс-премьера - РИА Новости, 22.01.2026
Во Франции закроют престижную школу, где избивали дочь экс-премьера
Престижная католическая школа Нотр-Дам-де-Беттарам на юго-западе Франции, которая замешана в скандале о насилии над учениками, и где дочь французского... РИА Новости, 22.01.2026
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Престижная католическая школа Нотр-Дам-де-Беттарам на юго-западе Франции, которая замешана в скандале о насилии над учениками, и где дочь французского экс-премьера Франсуа Байру Элен Перлан подвергалась избиениям, закроется, заявил в четверг глава Национальной федерации органов управления католическими учебными заведениями (FNOGEC) Пьер-Венсан Гере.
В начале июля 2025 года вышел отчет французских парламентариев по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками в Нотр-Дам-де-Беттарам, где указывалось на "бездействие" тогдашнего главы правительства Байру. На момент правонарушений он занимал пост министра образования и председателя генерального совета департамента Атлантические Пиренеи, где расположена школа, при этом ему сообщали о происходящем, а его супруга преподавала в данном учреждении богословие. Перлан также рассказывала, что подвергалась избиениям.
"Беттарам закроется. Это учреждение очерняет своей репутацией целостность католического образования", - сказал Гере в эфире радиостанции RTL.
Глава FNOGEC уточнил, что это произойдет летом.
О преступлениях, которые начались еще в 1950-е годы, стало известно в 2024 году, когда правоохранители завели расследование вследствие сотен жалоб от пострадавших. Следствие идет в отношении преступлений, произошедших в школе в 70-е и 90-е годы. В общей сложности более 200 жалоб подали от бывших учеников Нотр-Дам-де-Беттарам, пострадавших от руководства в разные годы. Они указывают на физическое или сексуальное насилие со стороны 14 священников.