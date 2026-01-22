Рейтинг@Mail.ru
17:29 22.01.2026 (обновлено: 01:50 23.01.2026)
Франция задержала в Средиземном море танкер, следовавший из Мурманска
ПАРИЖ, 22 янв — РИА Новости. Французские военные задержали судно, следовавшее из Мурманска, утверждает морская префектура по Средиземному морю.
"Служащие ВМС <...> поднялись на борт танкера GRINCH, следовавшего из российского порта Мурманск. Цель операции — проверить принадлежность судна, подозреваемого в использовании ложного флага", — говорится в сообщении.

Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
МИД рассчитывает на скорое освобождение россиян с танкера "Маринера"
Вчера, 16:13
Ведомство утверждает, что проверка документов подтвердила эти предположения. Танкер перенаправили, он идет в порт в сопровождении французских ВМС для дальнейшего досмотра. В операции также участвовали Британия и другие союзники Парижа.
Президент Франции Эммануэль Макрон одобрительно отреагировал на произошедшее. По его словам, судно относится к так называемому теневому флоту, начато судебное расследование.
Посольство и консульство в Марселе выясняют, не было ли на борту россиян.
Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер. В октябре были взяты под стражу два члена экипажа судна Boracay, включенного в пакет ограничений против Москвы.
Президент Владимир Путин назвал такие действия пиратством, основания для задержания отсутствовали: на судне не могло быть военных грузов и беспилотников. Он добавил, что не знает, насколько танкер связан с Россией, он следовал под флагом третьей страны и с международным экипажем. Париж пошел на этот шаг, чтобы отвлечь французов от внутренних проблем и спровоцировать Москву на ответные меры.
Танкер Сагитта в водах Карибского моря. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Американские военные захватили танкер в Карибском море
21 января, 00:34
 
