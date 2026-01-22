Франция задержала в Средиземном море танкер, следовавший из Мурманска

ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России

© Фото : Генеральный штаб вооруженных сил Франции ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России

ПАРИЖ, 22 янв — РИА Новости. Французские военные задержали судно, следовавшее из Мурманска, утверждает морская префектура по Средиземному морю.

« "Служащие ВМС <...> поднялись на борт танкера GRINCH, следовавшего из российского порта Мурманск. Цель операции — проверить принадлежность судна, подозреваемого в использовании ложного флага", — говорится в сообщении.

Ведомство утверждает, что проверка документов подтвердила эти предположения. Танкер перенаправили, он идет в порт в сопровождении французских ВМС для дальнейшего досмотра. В операции также участвовали Британия и другие союзники Парижа.

Президент Франции Эммануэль Макрон одобрительно отреагировал на произошедшее. По его словам, судно относится к так называемому теневому флоту, начато судебное расследование.

Посольство и консульство в Марселе выясняют, не было ли на борту россиян.

Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер. В октябре были взяты под стражу два члена экипажа судна Boracay, включенного в пакет ограничений против Москвы