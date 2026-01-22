https://ria.ru/20260122/frantsiya-2069652196.html
Франция задержала в Средиземном море танкер, следовавший из Мурманска
Франция задержала в Средиземном море танкер, следовавший из Мурманска - РИА Новости, 23.01.2026
Франция задержала в Средиземном море танкер, следовавший из Мурманска
Французские военные задержали судно, следовавшее из Мурманска, утверждает морская префектура по Средиземному морю. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-22T17:29:00+03:00
2026-01-22T17:29:00+03:00
2026-01-23T01:50:00+03:00
франция
мурманск
средиземное море
в мире
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069656276_0:165:1755:1152_1920x0_80_0_0_ba6aac1f92c08fb66be0583928ed9365.jpg
https://ria.ru/20260122/mid-2069623352.html
https://ria.ru/20260121/tanker-2069189291.html
франция
мурманск
средиземное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069656276_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_f13278e47e26a9a7291bf121cb8a269c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, мурманск, средиземное море, в мире, эммануэль макрон
Франция, Мурманск, Средиземное море, В мире, Эммануэль Макрон
Франция задержала в Средиземном море танкер, следовавший из Мурманска
ВМС Франции задержали в Средиземном море следующий из Мурманска танкер
ПАРИЖ, 22 янв — РИА Новости. Французские военные задержали судно, следовавшее из Мурманска, утверждает морская префектура по Средиземному морю.
«
"Служащие ВМС <...> поднялись на борт танкера GRINCH, следовавшего из российского порта Мурманск. Цель операции — проверить принадлежность судна, подозреваемого в использовании ложного флага", — говорится в сообщении.
Ведомство утверждает, что проверка документов подтвердила эти предположения. Танкер перенаправили, он идет в порт в сопровождении французских ВМС для дальнейшего досмотра. В операции также участвовали Британия и другие союзники Парижа.
Президент Франции Эммануэль Макрон одобрительно отреагировал на произошедшее. По его словам, судно относится к так называемому теневому флоту, начато судебное расследование.
Посольство и консульство в Марселе выясняют, не было ли на борту россиян.
Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер. В октябре были взяты под стражу два члена экипажа судна Boracay, включенного в пакет ограничений против Москвы
.
Президент Владимир Путин
назвал такие действия пиратством, основания для задержания отсутствовали: на судне не могло быть военных грузов и беспилотников. Он добавил, что не знает, насколько танкер связан с Россией
, он следовал под флагом третьей страны и с международным экипажем. Париж
пошел на этот шаг, чтобы отвлечь французов от внутренних проблем и спровоцировать Москву на ответные меры.