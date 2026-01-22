Рейтинг@Mail.ru
17:13 22.01.2026 (обновлено: 17:15 22.01.2026)
СМИ: правительство Франции хочет получить доступ к перепискам в WhatsApp
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Правительство Франции по-прежнему стремится получить доступ к содержимому переписок в мессенджерах со сквозным шифрованием, таких как Signal или WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), и поручило одному из французских парламентариев изучить возможность развития существующих правовых рамок для обеспечения доступа к перепискам, пишет в четверг газета Monde.
"Правительство не отказалось от попыток обеспечить доступ к перепискам в мессенджерах со (сквозным - ред.) шифрованием, таких как Signal или WhatsApp. (Премьер-министр Франции - ред.) Себастьян Лекорню назначил Флориана Будье, депутата... и председателя юридического комитета, главой миссии по изучению "возможностей развития существующих правовых рамок" с целью сохранения необходимого и регулируемого доступа к сообщениям для борьбы с терроризмом и организованной преступностью", - говорится в материале.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Кнайсль рассказала, что пользуется мессенджером MAX
12 января, 06:06
Глава французского кабмина в своем письме депутату указал, что, несмотря на то, что сквозное шифрование способствует защите права на частную жизнь граждан Франции, оно также может "препятствовать расследованию серьезных преступлений", таких как деятельность террористических и организованных преступных группировок. В связи с этим Лекорню получил Будье согласовать меры, которые позволили бы силовикам получать в исключительных случаях и для расследований доступ к личным перепискам пользователей и в то же время сохранить по возможности механизмы сквозного шифрования, за счет которых обеспечивается надежность мессенджеров, сообщает Monde.
В ходе своей работы члены "миссии" должны будут проконсультироваться с сотрудниками полиции и спецслужб для изучения их потребностей в данном вопросе, а также изучить существующие в других странах системы регулирования доступа к сообщениям в мессенджерах в экстренных случаях. Новые меры, по запросу Лекорню, должны быть разработаны с учетом уже принятых на уровне Евросоюза аналогичных мер чтобы повысить их эффективность. Ожидается, что "миссия" Будье представит результаты своей деятельности премьер-министру в течение трех месяцев, пишет издание.
Французские полиция и спецслужбы несколько лет жалуются на сквозное шифрование в ряде мессенджеров, из-за которых они не могут получить доступ к содержимому сообщений, доступному только участникам переписки, уточняет газета.
В феврале 2025 года во время рассмотрения в Сенате (верхней палате парламента) законопроекта о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, спецслужбы инициировали внесение поправки, направленной на то, чтобы разработчики изменили механизмы шифрования таким образом, чтобы власти могли получить доступ к переписке по запросу суда или административного разрешения. Эту поправку поддержали глава минюста Жеральд Дарманен и тогдашний глава МВД Брюно Ретайо, однако, несмотря на это, сенаторы ее отклонили, напоминает Monde.
В конце ноября 2025 года совет ЕС представил окончательный вариант законопроекта "Chat Control 2.0", который устанавливает контроль за всеми чатами и мессенджерами в Европе. Регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAM Regulation) обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
хакер - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Россиян предупредили о краже данных с "Госуслуг" через Telegram-ботов
21 января, 05:25
 
