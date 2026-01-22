Рейтинг@Mail.ru
Пьер де Голль призвал Францию воссоздать Антанту с Россией и выйти из НАТО - РИА Новости, 22.01.2026
14:02 22.01.2026
Пьер де Голль призвал Францию воссоздать Антанту с Россией и выйти из НАТО
Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и президент фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль призвал в четверг Францию к тому, чтобы восстановить... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
франция
россия
сша
шарль де голль
нато
франция
россия
сша
в мире, франция, россия, сша, шарль де голль, нато
В мире, Франция, Россия, США, Шарль де Голль, НАТО
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и президент фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль призвал в четверг Францию к тому, чтобы восстановить Антанту с Россией и выйти из объединенного командования НАТО, что, по его мнению, восстановит суверенитет страны.
"Стремление США контролировать мир сильнее, чем когда-либо. Франция должна восстановить свой суверенитет через строительство Европы Наций, присоединение к многополярному миру, восстановление Антанты с Россией и выход из объединенного командования НАТО, как это сделал Шарль де Голль в 1966 году", - написал де Голль на своей странице в социальной сети Х.
Антанта (от франц. Entente, Entente cordiale – сердечное согласие) – союз Великобритании, Франции и России (Тройственное согласие), оформился в 1904-1907 годах и объединил в ходе Первой мировой войны (1914-1918) против коалиции Центральных держав более 20 государств, среди которых США, Япония, Италия. Впоследствии многие державы Антанты принимали участие в интервенции на территории бывшей Российской империи.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Министр финансов Франции предположил, что побудило США отказаться от пошлин
Вчера, 11:09
 
