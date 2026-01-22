Рейтинг@Mail.ru
В Иране рассказали о числе погибших в результате протестов
19:28 22.01.2026
В Иране рассказали о числе погибших в результате протестов
В Иране рассказали о числе погибших в результате протестов

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Более 2,4 тысяч человек погибли, включая как сотрудников органов безопасности, так и мирных граждан, в ходе недавних протестов и последовавших за ними вооруженных беспорядков в Иране, следует из заявления иранского государственного Фонда по делам мучеников и ветеранов.
"В вооруженных нападениях (в ходе недавних протестов – ред.) погибли 2 тысячи 427 человек, включая мирных граждан и сотрудников органов безопасности", - приводит иранское агентство ISNA заявление фонда.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Здание налоговой службы в Тегеране, сгоревшее во время протестов в стране - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Власти Ирана показали журналистам ущерб от беспорядков в стране
21 января, 17:47
 
В миреИранТегеран (город)Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
