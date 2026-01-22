https://ria.ru/20260122/fond-2069683258.html
В Иране рассказали о числе погибших в результате протестов
В Иране рассказали о числе погибших в результате протестов - РИА Новости, 22.01.2026
В Иране рассказали о числе погибших в результате протестов
Более 2,4 тысяч человек погибли, включая как сотрудников органов безопасности, так и мирных граждан, в ходе недавних протестов и последовавших за ними... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T19:28:00+03:00
2026-01-22T19:28:00+03:00
2026-01-22T19:28:00+03:00
иран
тегеран (город)
В Иране рассказали о числе погибших в результате протестов
Фонд: более 2,4 тысяч человек погибли на протестах в Иране
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Более 2,4 тысяч человек погибли, включая как сотрудников органов безопасности, так и мирных граждан, в ходе недавних протестов и последовавших за ними вооруженных беспорядков в Иране, следует из заявления иранского государственного Фонда по делам мучеников и ветеранов.
"В вооруженных нападениях (в ходе недавних протестов – ред.) погибли 2 тысячи 427 человек, включая мирных граждан и сотрудников органов безопасности", - приводит иранское агентство ISNA заявление фонда.
Протесты в Иране
начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран
12 января взял ситуацию под контроль.