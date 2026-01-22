В Иране рассказали о числе погибших в результате протестов

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Более 2,4 тысяч человек погибли, включая как сотрудников органов безопасности, так и мирных граждан, в ходе недавних протестов и последовавших за ними вооруженных беспорядков в Иране, следует из заявления иранского государственного Фонда по делам мучеников и ветеранов.