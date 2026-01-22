Рейтинг@Mail.ru
12:38 22.01.2026
Пенсионный фонд в Гренландии может отказаться от инвестиций в США
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук
© REUTERS / Marko Djurica
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Пенсионный фонд Гренландии SISA Pension рассматривает отказ от инвестиций в фондовый рынок США на фоне притязаний Вашингтона на контроль над островом, сообщает Блумберг со ссылкой на руководителя фонда.
"Пенсионный фонд Гренландии обдумывает, следует ли ему отказаться от инвестиций в американские акции. Такой ход, по словам его исполнительного директора, стал бы символической реакцией на попытки президента США Дональда Трампа захватить контроль над островом", - пишет издание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Песков ответил на вопрос о позиции Путина по Гренландии и встрече с Трампом
Вчера, 12:08
SISA Pension контролирует около семи миллиардов датских крон (1,1 миллиарда долларов) сбережений более 44 тысяч гренландцев, около половины из которых инвестированы в американский фондовый рынок.
"Мы все еще обсуждаем это и продолжим обсуждать. Возможно, когда-нибудь мы скажем, что с нас хватит... Это продолжающееся давление (США - ред.), возможно, приведет к тому, что мы решим, что должны действовать и не можем больше продолжать игнорировать ситуацию", - рассказал агентству исполнительный директор фонда Сорен Питерсен.
Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп в последние дни смягчил риторику, заявив об отказе от применения силы и объявив о достижении рамочного соглашения по Гренландии, источники газеты Politico подчёркивали, что союзники Вашингтона не считают кризис исчерпанным. Частая смена позиций американского президента и его готовность пересматривать договорённости заставляют европейские страны исходить из того, что новые реалии сохранятся и после урегулирования текущей ситуации.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
Вчера, 08:00
 
