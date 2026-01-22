Пенсионный фонд в Гренландии может отказаться от инвестиций в США

SISA Pension контролирует около семи миллиардов датских крон (1,1 миллиарда долларов) сбережений более 44 тысяч гренландцев, около половины из которых инвестированы в американский фондовый рынок.

"Мы все еще обсуждаем это и продолжим обсуждать. Возможно, когда-нибудь мы скажем, что с нас хватит... Это продолжающееся давление (США - ред.), возможно, приведет к тому, что мы решим, что должны действовать и не можем больше продолжать игнорировать ситуацию", - рассказал агентству исполнительный директор фонда Сорен Питерсен.