02:56 22.01.2026
В ФМБА рассказали о новом препарате для лечения рака
В ФМБА рассказали о новом препарате для лечения рака
2026-01-22T02:56:00+03:00
2026-01-22T02:56:00+03:00
В ФМБА рассказали о новом препарате для лечения рака

РИА Новости: "Ракурс, 223Ra" разрешили для лечения рака предстательной железы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый отечественный препарат "Ракурс, 223Ra" предназначен для лечения костных метастазов при кастрационно-резистентном раке предстательной железы, его также могут начать применять при других нозологиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее агентство сообщило, что российский радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Он уже поступил в медучреждения.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В России стали бесплатными несколько методов лечения рака
16 января, 10:51
"Препарат предназначен для лечения костных метастазов при кастрационно-резистентном раке предстательной железы. Риск развития рака предстательной железы существует у 70% мужчин старше 45 лет. Развитие метастазов в костях возможно в 15% случаев", - пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что препаратом выполнено уже более 600 циклов терапии. Данные клинического наблюдения за пациентами подтверждают его высокую терапевтическую результативность.
"Радиофармацевтический препарат "Ракурс, 223Ra" прошёл полный цикл доклинических исследований для обеспечения возможности дальнейшего расширения показаний к применению при других нозологиях", - добавили в ФМБА.
Там уточнили, что рекомендованный курс терапии лекарственным препаратом "Ракурс, 223Ra" состоит из шести введений препарата каждые 28 дней. Она подбирается индивидуально под каждого пациента в зависимости от распространенности метастатического процесса и может составлять от четырех до восьми циклов.
"Разработана система реперных точек, которая позволяет рассчитать объем препарата и количество циклов. Радиоактивное излучение 223Ra целенаправленно воздействует на костные метастазы, уменьшая болевой синдром и улучшая качество жизни пациентов", - заключили в агентстве.
Новый российский препарат Ракурс, 223Ra для лечения рака поступил в больницы - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака
14 января, 13:34
 
