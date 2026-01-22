В ФМБА рассказали о новом препарате для лечения рака

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый отечественный препарат "Ракурс, 223Ra" предназначен для лечения костных метастазов при кастрационно-резистентном раке предстательной железы, его также могут начать применять при других нозологиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФМБА.

Ранее агентство сообщило, что российский радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Он уже поступил в медучреждения.

"Препарат предназначен для лечения костных метастазов при кастрационно-резистентном раке предстательной железы. Риск развития рака предстательной железы существует у 70% мужчин старше 45 лет. Развитие метастазов в костях возможно в 15% случаев", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что препаратом выполнено уже более 600 циклов терапии. Данные клинического наблюдения за пациентами подтверждают его высокую терапевтическую результативность.

"Радиофармацевтический препарат "Ракурс, 223Ra" прошёл полный цикл доклинических исследований для обеспечения возможности дальнейшего расширения показаний к применению при других нозологиях", - добавили в ФМБА

Там уточнили, что рекомендованный курс терапии лекарственным препаратом "Ракурс, 223Ra" состоит из шести введений препарата каждые 28 дней. Она подбирается индивидуально под каждого пациента в зависимости от распространенности метастатического процесса и может составлять от четырех до восьми циклов.