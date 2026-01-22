Премьер Словакии сравнил ЕС с массажным салоном

БРАТИСЛАВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал.

"С позиции Словакии , которая не является ни большой, ни сильной (страной - ред.), я буду бороться за сильный Евросоюз. За такой союз, который будет сильным и справедливым, который будет способен независимо выражать свое мнение, как это делаем мы в Словакии. Уважаемые друзья, к Европейскому союзу применимо то, что и к массажному салону, если у него что-то не получается, то поменять кровати не достаточно, нужно поменять персонал", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская) в четверг.

Словацкий премьер отметил, что сейчас Европейский союз руководствуется лишь ненавистью к России, а в его руководстве не могут быть люди, с которыми мировые игроки не хотят встречаться.

"Если... (госсекретарь президента США - ред.) Марко Рубио отказывается встретиться с (главой дипломатии ЕС - ред.) Каей Каллас… какую пользу приносит ее служба? Из глубокого кризиса, в котором находится Евросоюз, мы можем выйти только с новым руководством и новыми идеями", - сказал Фицо.

Среди главных проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, словацкий премьер назвал снижение конкурентоспособности объединения из-за раздутых климатических целей, ситуацию с нелегальной миграцией и отсутствие смелости высказывать собственное мнение на основные внешнеполитические вопросы.

"Ни на один из этих критических вопросов действующие руководство Европейского союза не предлагает никакого ответа, поэтому его следует поменять. Это не злобное или личное замечанием, это политическая реальность", - заключил Фицо.

Фицо 11 января заявил, что Каллас на посту главы евродипломатии необходимо заменить. По его словам, Евросоюз не может своевременно реагировать на кризис и у объединения нет собственного мнения по событиям, которые происходят в мире.