Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии сравнил ЕС с массажным салоном - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/fitso-2069713251.html
Премьер Словакии сравнил ЕС с массажным салоном
Премьер Словакии сравнил ЕС с массажным салоном - РИА Новости, 22.01.2026
Премьер Словакии сравнил ЕС с массажным салоном
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T23:04:00+03:00
2026-01-22T23:04:00+03:00
в мире
словакия
россия
сша
марко рубио
евросоюз
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg
https://ria.ru/20260120/fitso-2069131095.html
https://ria.ru/20260119/es-2068912057.html
словакия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_6b967a866a75d0e5d965f9633862e967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, сша, марко рубио, евросоюз, роберт фицо
В мире, Словакия, Россия, США, Марко Рубио, Евросоюз, Роберт Фицо
Премьер Словакии сравнил ЕС с массажным салоном

Фицо сравнил ЕС с массажным салоном, где нужно менять не кровати, а персонал

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал.
"С позиции Словакии, которая не является ни большой, ни сильной (страной - ред.), я буду бороться за сильный Евросоюз. За такой союз, который будет сильным и справедливым, который будет способен независимо выражать свое мнение, как это делаем мы в Словакии. Уважаемые друзья, к Европейскому союзу применимо то, что и к массажному салону, если у него что-то не получается, то поменять кровати не достаточно, нужно поменять персонал", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в четверг.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Украинская тема оккупировала повестку в ЕС, заявил Фицо
20 января, 18:48
Словацкий премьер отметил, что сейчас Европейский союз руководствуется лишь ненавистью к России, а в его руководстве не могут быть люди, с которыми мировые игроки не хотят встречаться.
"Если... (госсекретарь президента США - ред.) Марко Рубио отказывается встретиться с (главой дипломатии ЕС - ред.) Каей Каллас… какую пользу приносит ее служба? Из глубокого кризиса, в котором находится Евросоюз, мы можем выйти только с новым руководством и новыми идеями", - сказал Фицо.
Среди главных проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, словацкий премьер назвал снижение конкурентоспособности объединения из-за раздутых климатических целей, ситуацию с нелегальной миграцией и отсутствие смелости высказывать собственное мнение на основные внешнеполитические вопросы.
"Ни на один из этих критических вопросов действующие руководство Европейского союза не предлагает никакого ответа, поэтому его следует поменять. Это не злобное или личное замечанием, это политическая реальность", - заключил Фицо.
Фицо 11 января заявил, что Каллас на посту главы евродипломатии необходимо заменить. По его словам, Евросоюз не может своевременно реагировать на кризис и у объединения нет собственного мнения по событиям, которые происходят в мире.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Фицо рассказал, почему никто не воспринимает Евросоюз всерьез
19 января, 23:18
 
В миреСловакияРоссияСШАМарко РубиоЕвросоюзРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала