Финляндия еще не приняла решение по участию в Совете мира по Газе
11:20 22.01.2026 (обновлено: 12:05 22.01.2026)
Финляндия еще не приняла решение по участию в Совете мира по Газе
Финляндия еще не приняла решение об участии в "Совете мира" по Газе, но придерживается линии Швеции и Франции, заявил президент республики Александр Стубб. РИА Новости, 22.01.2026
Финляндия еще не приняла решение по участию в Совете мира по Газе

Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Финляндия еще не приняла решение об участии в "Совете мира" по Газе, но придерживается линии Швеции и Франции, заявил президент республики Александр Стубб.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону, передавало, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе. Шведский премьер Ульф Кристерссон ранее заявил, что Швеция не будет участвовать в Совете в его нынешнем виде.
"У нас есть общеевропейская позиция, которая следует линии Швеции и Франции. И эта линия заключается в том, что мы считаем правильным вкладываться в мирное посредничество. Самое главное, чтобы это происходило в рамках мандата ООН. Мы рассматриваем это без спешки", - сказал Стубб телерадиовещателю Yle.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин предложил передать Совету мира часть замороженных в США активов
21 января, 22:35
 
В миреФранцияШвецияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковЭммануэль МакронООНОбострение палестино-израильского конфликтаСовет мира по Газе
 
 
