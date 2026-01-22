Рейтинг@Mail.ru
Филиппо высмеял слова Мерца о защите Гренландии от якобы российской угрозы - РИА Новости, 22.01.2026
18:47 22.01.2026
Филиппо высмеял слова Мерца о защите Гренландии от якобы российской угрозы
Филиппо высмеял слова Мерца о защите Гренландии от якобы российской угрозы
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в четверг высмеял слова канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы российской угрозе для Дании,... РИА Новости, 22.01.2026
Филиппо высмеял слова Мерца о защите Гренландии от якобы российской угрозы

Филиппо высмеял слова Мерца о защите Дании и Гренландии от российской угрозы

© AP Photo / Laurent CiprianiВице-президент французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо
Вице-президент французской партии Национальный фронт Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Laurent Cipriani
Вице-президент французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в четверг высмеял слова канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы российской угрозе для Дании, Гренландии и Крайнего Севера.
Ранее Мерц выступил с речью на форуме в швейцарском Давосе, в рамках которой он объявил о намерении обеспечивать защиту Дании, Гренландии и Крайнего Севера от угрозы, которая якобы исходит от России.
"Смеяться над этим или плакать?! … Этим утром в Давосе немецкий канцлер Мерц объявил, что необходимо "защищать Данию и Гренландию … от российской угрозы!". Да да, от российской", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нынешняя дискуссия вокруг Гренландии является делом самой Гренландии, Дании и США, в то время как для России важно, чтобы урегулирование этой ситуации происходило в рамках международного права, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. Дипломат добавил, что Россия не угрожает ни Дании, ни Гренландии и не имеет планов по захвату острова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
