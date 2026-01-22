Рейтинг@Mail.ru
Часть вопросов по Украине вышла на финальную стадию, заявил Фидан - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/fidan-2069700953.html
Часть вопросов по Украине вышла на финальную стадию, заявил Фидан
Часть вопросов по Украине вышла на финальную стадию, заявил Фидан - РИА Новости, 22.01.2026
Часть вопросов по Украине вышла на финальную стадию, заявил Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о наличии вопросов в процессе урегулирования конфликта на Украине, которые вышли на финальную стадию. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T21:09:00+03:00
2026-01-22T21:09:00+03:00
в мире
украина
давос
хакан фидан
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067087361_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_7fdcfb358e899380618fc33f5949f05e.jpg
https://ria.ru/20260122/zelenskiy-2069692008.html
https://ria.ru/20260122/vens-2069664581.html
украина
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067087361_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a69d912ca0d252de0bf80b6812eb1f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, давос, хакан фидан, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Давос, Хакан Фидан, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Часть вопросов по Украине вышла на финальную стадию, заявил Фидан

Фидан: ряд вопросов по украинскому урегулированию вышел на финальную стадию

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ТурцииГлава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о наличии вопросов в процессе урегулирования конфликта на Украине, которые вышли на финальную стадию.
В четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, по оценке Соединенных Штатов, решаем.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский заявил, что вопрос территорий остается нерешенным
Вчера, 20:08
"Есть вопросы, вышедшие на финальную стадию в контексте прекращения войны между Россией и Украиной и, соответственно, обеспечения мира между Европой и Россией", - сказал Фидан журналистам в Давосе, видео ответов которого представила пресс-служба министерства.
Вместе с тем министр не уточнил, о каких именно вопросах идет речь.
"В зависимости от итогов этих процессов мир может измениться либо в лучшую, либо в худшую сторону", - подчеркнул Фидан.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле указывали, что Киеву пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в штате Огайо - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Завершение украинского конфликта отвечает интересам США, заявил Вэнс
Вчера, 18:17
 
В миреУкраинаДавосХакан ФиданСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала