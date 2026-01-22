Фестиваль в честь Дня студента пройдет на катках в Москве

https://ria.ru/20260122/festival-2069654937.html
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Фестиваль в честь Дня студента 25 января пройдет на катках "Авангард", "Битца" и южном катке олимпийского комплекса "Лужники", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы, организатора события.
На катках развернется интерактивная программа с конкурсами, активностями и заданиями. Это мероприятие станет ярким событием сезона зимних фестивалей на катках, который открылся 21 декабря "Ретродискотекой".
Помимо указанных событий, 1 февраля состоится "Мультфестиваль". Его участники получат возможность встретиться с героями детских мультиков и стать частью мира анимации. Затем 14 февраля катки встретят гостей особой программой на фестивале "Сердца на льду". Атмосфера будет построена вокруг дуэтных активностей и музыкального сопровождения.
Завершится сезон 28 февраля большим ретрофестивалем — вечерним событием с музыкой прошлых десятилетий и танцами под открытым небом.
Участники смогут не только покататься на коньках, но и сделать фото в тематических зонах, поучаствовать в конкурсах и викторинах, получить памятные призы, а также активно провести время.
Участие в мероприятиях бесплатное, но необходима регистрация.