Фестиваль в честь Дня студента пройдет на катках в Москве

Фестиваль в честь Дня студента пройдет на катках в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой Департамента спорта Москвы Фестиваль в честь Дня студента пройдет на катках в Москве

Фестиваль в честь Дня студента пройдет на катках в Москве

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Фестиваль в честь Дня студента 25 января пройдет на катках "Авангард", "Битца" и южном катке олимпийского комплекса "Лужники", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы, организатора события.

На катках развернется интерактивная программа с конкурсами, активностями и заданиями. Это мероприятие станет ярким событием сезона зимних фестивалей на катках, который открылся 21 декабря "Ретродискотекой".

Помимо указанных событий, 1 февраля состоится "Мультфестиваль". Его участники получат возможность встретиться с героями детских мультиков и стать частью мира анимации. Затем 14 февраля катки встретят гостей особой программой на фестивале "Сердца на льду". Атмосфера будет построена вокруг дуэтных активностей и музыкального сопровождения.

Завершится сезон 28 февраля большим ретрофестивалем — вечерним событием с музыкой прошлых десятилетий и танцами под открытым небом.

Участники смогут не только покататься на коньках, но и сделать фото в тематических зонах, поучаствовать в конкурсах и викторинах, получить памятные призы, а также активно провести время.