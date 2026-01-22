На Урале задержали сотрудников ЧЭМК по подозрению в хищении ферросплавов

ЧЕЛЯБИНСК, 22 янв - РИА Новости. Двое сотрудников Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), 100% акций которого переданы РФ, задержаны за хищения в течении длительного времени ферросплавной продукции, отгружаемой по госконтрактам, ущерб по одному из эпизодов составил более 25 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.

По данным пресс-службы, длительное время двое сотрудников крупнейшего производителя ферросплавов в России ‒ АО "ЧЭМК" (100% акций переданы в собственность РФ), в сговоре с двумя представителями коммерческих компаний совершали хищения ферросплавной продукции, занижая объемы загрузки и используя некондиционные компоненты. Так, часть сплавов, предназначенных для поставки потребителю по государственному заказу по производству спецсталей, отгружалась в процессе перевозки и заменялась на металлические продукты низшего качества. Предварительный ущерб, нанесенный металлургической отрасли региона, по одному из выявленных эпизодов составляет более 25 миллионов рублей.

Также, отмечает УФСБ, двое представителей коммерческих организаций предоставляли фиктивную исполнительную и сопроводительную документацию об объемах поставляемой продукции. Похищенный металл организаторы ОПГ реализовывали на теневом рынке в России.

« "При очередной попытке хищения ферросплавов члены преступной группы задержаны сотрудниками УФСБ с поличным", - говорится в сообщении.

Задержаны четверо инициаторов межрегиональной организованной преступной группы, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), отмечается в сообщении.