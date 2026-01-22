Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали сотрудников ЧЭМК по подозрению в хищении ферросплавов
10:02 22.01.2026
На Урале задержали сотрудников ЧЭМК по подозрению в хищении ферросплавов
На Урале задержали сотрудников ЧЭМК по подозрению в хищении ферросплавов
Двое сотрудников Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), 100% акций которого переданы РФ, задержаны за хищения в течении длительного времени... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
россия
урал
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, россия, урал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Урал, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Урале задержали сотрудников ЧЭМК по подозрению в хищении ферросплавов

ФСБ задержала двух сотрудников ЧЭМК за хищение ферросплавов на 25 млн рублей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
ЧЕЛЯБИНСК, 22 янв - РИА Новости. Двое сотрудников Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), 100% акций которого переданы РФ, задержаны за хищения в течении длительного времени ферросплавной продукции, отгружаемой по госконтрактам, ущерб по одному из эпизодов составил более 25 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.
По данным пресс-службы, длительное время двое сотрудников крупнейшего производителя ферросплавов в России ‒ АО "ЧЭМК" (100% акций переданы в собственность РФ), в сговоре с двумя представителями коммерческих компаний совершали хищения ферросплавной продукции, занижая объемы загрузки и используя некондиционные компоненты. Так, часть сплавов, предназначенных для поставки потребителю по государственному заказу по производству спецсталей, отгружалась в процессе перевозки и заменялась на металлические продукты низшего качества. Предварительный ущерб, нанесенный металлургической отрасли региона, по одному из выявленных эпизодов составляет более 25 миллионов рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Глава фирмы получил срок за подкуп и разглашение сведений о ММК
7 марта 2025, 09:51
Также, отмечает УФСБ, двое представителей коммерческих организаций предоставляли фиктивную исполнительную и сопроводительную документацию об объемах поставляемой продукции. Похищенный металл организаторы ОПГ реализовывали на теневом рынке в России.
«
"При очередной попытке хищения ферросплавов члены преступной группы задержаны сотрудниками УФСБ с поличным", - говорится в сообщении.
Задержаны четверо инициаторов межрегиональной организованной преступной группы, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), отмечается в сообщении.
Пресс-служба регионального СУСК добавляет, что уголовное дело возбуждено в отношении мастера остывочного отделения плавильного цеха комбината, а также пяти сотрудников предприятия и коммерческой организации. Всем фигурантам предъявлены обвинения, решается вопрос об избрании мер пресечения, добавляет СУСК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Красноярске завели дело о хищении 90 миллионов рублей
6 октября 2025, 13:21
 
ПроисшествияРоссияУралФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
