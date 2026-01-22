МВБ и ФБР задержали двух подозреваемых в срыве богослужения в Миннесоте

Генпрокурор сделала две публикации, посвященные задержаниям. В первом сообщении говорилось о задержании Некимы Леви Амстронг, которая могла участвовать в планировании срыва богослужения в церкви в Миннесоте.

В публикации генпрокурор обещала предоставить больше данных о проведенной операции, как только они появятся. Позднее в профиле Бонди появилась еще одно сообщении, в котором говорилось о задержании второго подозреваемого в инциденте - Шантиль Луизы Аллен.