МВБ и ФБР задержали двух подозреваемых в срыве богослужения в Миннесоте

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства внутренней безопасности США и ФБР задержали двух человек, подозреваемых в срыве богослужения в городе Сент-Пол в Миннесоте, который произошел в воскресенье, один из них мог быть и организатором инцидента, сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.
Ранее министерство юстиции США сообщило о начале расследования после того, как группа активистов сорвала богослужение в церкви в городе Сент-Пол, выступая против миграционной политики и пастора храма, который одновременно занимает руководящую должность в региональном управлении иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
Генпрокурор сделала две публикации, посвященные задержаниям. В первом сообщении говорилось о задержании Некимы Леви Амстронг, которая могла участвовать в планировании срыва богослужения в церкви в Миннесоте.
"Несколько минут назад по моему указанию агенты министерства внутренней безопасности США и ФБР провели одно задержание в Миннесоте. Мы задержали Некиму Леви Амстронг, которая, предположительно, сыграла ключевую роль в организации скоординированной атаки на церковь... в Сент-Поле в Миннесоте", - говорится в сообщении Бонди в соцсети X.
В публикации генпрокурор обещала предоставить больше данных о проведенной операции, как только они появятся. Позднее в профиле Бонди появилась еще одно сообщении, в котором говорилось о задержании второго подозреваемого в инциденте - Шантиль Луизы Аллен.
Позднее министр внутренней безопасности Кристи Ноэм выложила фотографию в соцсети X одной из задержанных.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что участники срыва богослужения в церкви в штате Миннесота являются "профессиональными агитаторами и мятежниками", которых нужно выдворить из страны или посадить в тюрьму.
