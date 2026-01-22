Патель оценил работу ФБР в первый год президентства Трампа

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) достигло рекордных результатов в борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности за первый год второй администрации президента Дональда Трампа, утверждает директор бюро Кэш Патель.

По данным Пателя , с момента возвращения Трампа в Белый дом году уровень убийств в США снизился на рекордные 20%, а аресты за насильственные преступления выросли вдвое. ФБР нейтрализовало 1,8 тысячи преступных групп и банд, изъяло более двух тонн фентанила, которого было бы достаточно, чтобы убить 130 миллионов человек.

Аресты по делам об экстремизме, как пишет Патель в соцсети X, выросли почти в пять раз. Также найдено более шести тысяч пропавших детей, арестовано 1,7 тысячи педофилов и свыше 300 торговцев людьми.