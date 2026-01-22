Рейтинг@Mail.ru
Патель оценил работу ФБР в первый год президентства Трампа - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/fbr-2069677085.html
Патель оценил работу ФБР в первый год президентства Трампа
Патель оценил работу ФБР в первый год президентства Трампа - РИА Новости, 22.01.2026
Патель оценил работу ФБР в первый год президентства Трампа
Федеральное бюро расследований (ФБР) достигло рекордных результатов в борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности за первый год второй... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:54:00+03:00
2026-01-22T18:54:00+03:00
в мире
сша
кэш патель
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
https://ria.ru/20251227/tramp-2065082159.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кэш патель, дональд трамп, фбр
В мире, США, Кэш Патель, Дональд Трамп, ФБР
Патель оценил работу ФБР в первый год президентства Трампа

Патель: ФБР добилось исторических результатов в первый год президентства Трампа

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) достигло рекордных результатов в борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности за первый год второй администрации президента Дональда Трампа, утверждает директор бюро Кэш Патель.
По данным Пателя, с момента возвращения Трампа в Белый дом году уровень убийств в США снизился на рекордные 20%, а аресты за насильственные преступления выросли вдвое. ФБР нейтрализовало 1,8 тысячи преступных групп и банд, изъяло более двух тонн фентанила, которого было бы достаточно, чтобы убить 130 миллионов человек.
Аресты по делам об экстремизме, как пишет Патель в соцсети X, выросли почти в пять раз. Также найдено более шести тысяч пропавших детей, арестовано 1,7 тысячи педофилов и свыше 300 торговцев людьми.
Достижения ФБР также включают рост арестов за шпионаж на 35% и увеличение международных экстрадиций на 40%. Среди ярких успехов года числится поимка четырех из десяти самых разыскиваемых преступников, или столько же, сколько за предыдущие четыре года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Трамп объявил о рекордно низком уровне преступности в США
27 декабря 2025, 18:34
 
В миреСШАКэш ПательДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала