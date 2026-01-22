https://ria.ru/20260122/fbr-2069677085.html
Патель оценил работу ФБР в первый год президентства Трампа
Патель оценил работу ФБР в первый год президентства Трампа - РИА Новости, 22.01.2026
Патель оценил работу ФБР в первый год президентства Трампа
Федеральное бюро расследований (ФБР) достигло рекордных результатов в борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности за первый год второй... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:54:00+03:00
2026-01-22T18:54:00+03:00
2026-01-22T18:54:00+03:00
Патель оценил работу ФБР в первый год президентства Трампа
Патель: ФБР добилось исторических результатов в первый год президентства Трампа
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) достигло рекордных результатов в борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности за первый год второй администрации президента Дональда Трампа, утверждает директор бюро Кэш Патель.
По данным Пателя
, с момента возвращения Трампа
в Белый дом году уровень убийств в США
снизился на рекордные 20%, а аресты за насильственные преступления выросли вдвое. ФБР
нейтрализовало 1,8 тысячи преступных групп и банд, изъяло более двух тонн фентанила, которого было бы достаточно, чтобы убить 130 миллионов человек.
Аресты по делам об экстремизме, как пишет Патель в соцсети X, выросли почти в пять раз. Также найдено более шести тысяч пропавших детей, арестовано 1,7 тысячи педофилов и свыше 300 торговцев людьми.
Достижения ФБР также включают рост арестов за шпионаж на 35% и увеличение международных экстрадиций на 40%. Среди ярких успехов года числится поимка четырех из десяти самых разыскиваемых преступников, или столько же, сколько за предыдущие четыре года.