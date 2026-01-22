Рейтинг@Mail.ru
Европа должна меньше думать о войне, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.01.2026
19:40 22.01.2026
Европа должна меньше думать о войне, заявил Вэнс
Европа должна меньше думать о войне, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.01.2026
Европа должна меньше думать о войне, заявил Вэнс
Европа должна быть менее сфокусирована на войне и больше думать об инвестициях в США, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
в мире
сша
европа
украина
сша
европа
украина
в мире, сша, европа, украина
В мире, США, Европа, Украина
Европа должна меньше думать о войне, заявил Вэнс

Вэнс: Европа должна больше думать об инвестициях в США, а не о войне

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Kenny Holston
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Европа должна быть менее сфокусирована на войне и больше думать об инвестициях в США, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы хотим, чтобы Европа была меньше сосредоточена на войне и больше - на инвестициях в Соединённые Штаты Америки", - сказал Вэнс во время выступления в штате Огайо, отвечая на вопрос о конфликте на Украине.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Заявление Вэнса об Украине вызвало изумление на Западе
22 декабря 2025, 18:50
 
В миреСШАЕвропаУкраина
 
 
