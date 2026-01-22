https://ria.ru/20260122/evropa-2069685129.html
Европа должна меньше думать о войне, заявил Вэнс
Европа должна быть менее сфокусирована на войне и больше думать об инвестициях в США, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
сша
европа
украина
сша
европа
украина
