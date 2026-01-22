Глава МИД Нидерландов призвал Европу обрести свою силу

"Я думаю, что нам нужно усвоить важный урок: в мире силовой политики вы должны обладать властью сами. А власть подразумевает не только военную мощь, но и отсутствие важнейшей зависимости", - заявил ван Вил в эфире радиостанции BNR в четверг.