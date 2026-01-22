Глава МИД Нидерландов призвал Европу обрести свою силу

ГААГА, 22 янв - РИА Новости. Европа в мире, где царит право сильнейшего, должна обрести свою силу, а не полагаться на США и не зависеть от них, заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил на фоне событий вокруг Гренландии.
"Я думаю, что нам нужно усвоить важный урок: в мире силовой политики вы должны обладать властью сами. А власть подразумевает не только военную мощь, но и отсутствие важнейшей зависимости", - заявил ван Вил в эфире радиостанции BNR в четверг.
В этом контексте он напомнил о ситуации с сырьем, энергией и отношениями с крупными технологическими компаниями.
"Европе еще предстоит много работы, чтобы стать более независимой в этом отношении", - отметил он.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский президент Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.