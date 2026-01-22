Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Нидерландов призвал Европу обрести свою силу - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/evropa-2069670920.html
Глава МИД Нидерландов призвал Европу обрести свою силу
Глава МИД Нидерландов призвал Европу обрести свою силу - РИА Новости, 22.01.2026
Глава МИД Нидерландов призвал Европу обрести свою силу
Европа в мире, где царит право сильнейшего, должна обрести свою силу, а не полагаться на США и не зависеть от них, заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил на РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:37:00+03:00
2026-01-22T18:37:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f8f5d70e1d7a60b2c15c7ea12359968b.jpg
https://ria.ru/20260122/nbc-2069537328.html
https://ria.ru/20260122/evropa-2069523674.html
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_218:0:2511:1720_1920x0_80_0_0_89347df768eb852911c929ed115ddee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, США, Дональд Трамп, НАТО
Глава МИД Нидерландов призвал Европу обрести свою силу

Ван Вил призвал Европу обрести свою силу, а не полагаться на США

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 22 янв - РИА Новости. Европа в мире, где царит право сильнейшего, должна обрести свою силу, а не полагаться на США и не зависеть от них, заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил на фоне событий вокруг Гренландии.
"Я думаю, что нам нужно усвоить важный урок: в мире силовой политики вы должны обладать властью сами. А власть подразумевает не только военную мощь, но и отсутствие важнейшей зависимости", - заявил ван Вил в эфире радиостанции BNR в четверг.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
NBC: в Европе обсуждают разработку ядерного оружия из-за разногласий с США
Вчера, 12:20
В этом контексте он напомнил о ситуации с сырьем, энергией и отношениями с крупными технологическими компаниями.
"Европе еще предстоит много работы, чтобы стать более независимой в этом отношении", - отметил он.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский президент Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Отношения Европы и США уже не будут прежними, заявил премьер Нидерландов
Вчера, 11:33
 
В миреГренландияСШАДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала