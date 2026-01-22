Европа не в состоянии создать оборонный союз, заявил экс-министр Польши

ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. Страны Европы не в состоянии создать на континенте эффективное объединение для обеспечения безопасности и обороны, поэтому Польша должна работать в тесном взаимодействии с США, создавая "Форт Трамп", заявил бывший министр обороны страны Мариуш Блащак от оппозиционной партии "Право и справедливость", которая управляла республикой до 2023 года.
"Мы должны понимать, что для защиты Польши нам необходима сильная польская армия. И мы можем укрепить польскую армию, как это было при партии "Право и справедливость" в тесных отношениях с Соединенными Штатами", — продолжил Блащак. "Нам нужно построить "Форт Трамп", — добавил он.
Проект "Форт Трамп" впервые был озвучен во время первого срока Трампа на посту президента, когда он встречался с занимавшим тогда должность главы польского государства Анджеем Дудой. Он предусматривает значительное увеличение американского военного присутствия в Польше.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военнослужащих.
