Европа не в состоянии создать оборонный союз, заявил экс-министр Польши - РИА Новости, 22.01.2026
12:39 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/evropa-2069543408.html
Европа не в состоянии создать оборонный союз, заявил экс-министр Польши
Европа не в состоянии создать оборонный союз, заявил экс-министр Польши - РИА Новости, 22.01.2026
Европа не в состоянии создать оборонный союз, заявил экс-министр Польши
Страны Европы не в состоянии создать на континенте эффективное объединение для обеспечения безопасности и обороны, поэтому Польша должна работать в тесном... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:39:00+03:00
2026-01-22T12:39:00+03:00
польша, мариуш блащак, право и справедливость, нато, анджей дуда, сша, европа, в мире
Польша, Мариуш Блащак, Право и справедливость, НАТО, Анджей Дуда, США, Европа, В мире
Европа не в состоянии создать оборонный союз, заявил экс-министр Польши

Блащак: Европа не в состоянии создать оборонный союз, Польше нужен "Форт Трамп"

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. Страны Европы не в состоянии создать на континенте эффективное объединение для обеспечения безопасности и обороны, поэтому Польша должна работать в тесном взаимодействии с США, создавая "Форт Трамп", заявил бывший министр обороны страны Мариуш Блащак от оппозиционной партии "Право и справедливость", которая управляла республикой до 2023 года.
Европы нет компетенции, нет потенциала для создания каких-либо оборонных форматов. Это совершенно бессмысленно", — заявил он радиостанции RMF FM, отвечая на вопрос о том, переживет ли НАТО текущий кризис или придется разрабатывать новые соглашения, например, европейско-украинское.
"Мы должны понимать, что для защиты Польши нам необходима сильная польская армия. И мы можем укрепить польскую армию, как это было при партии "Право и справедливость" в тесных отношениях с Соединенными Штатами", — продолжил Блащак. "Нам нужно построить "Форт Трамп", — добавил он.
Проект "Форт Трамп" впервые был озвучен во время первого срока Трампа на посту президента, когда он встречался с занимавшим тогда должность главы польского государства Анджеем Дудой. Он предусматривает значительное увеличение американского военного присутствия в Польше.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военнослужащих.
