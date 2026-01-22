Стубб рассказал о работе по урегулированию украинского конфликта

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Европа, США и Украина работают над пятью-семью документами по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Я более оптимистичен насчет мирного процесса. Почему? Потому что теперь я чувствую, что Украина, Соединенные Штаты и Европа на одной стороне. Мы работаем над примерно пятью-семью документами, ключевыми документами, планом из 20 пунктов, гарантиями безопасности, "планом процветания", например", - сказал Стубб телеканалу CNN.
В декабре Стубб заявлял, что у Европы нет собственного решения по урегулированию украинского конфликта, с США обсуждаются три документа - план из 20 пунктов, гарантии безопасности и восстановление Украины.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
