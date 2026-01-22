Отношения Европы и США уже не будут прежними, заявил премьер Нидерландов

ГААГА, 22 янв – РИА Новости. Отношения Европы и США уже никогда не будут прежними, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
"Они никогда не будут такими же. Мы все выросли в другую эпоху. И эта эпоха, конечно же, никогда не вернется. Поэтому нам не следует предаваться ностальгии. Что есть, то есть", - сказал Схоф в эфире телеканала RTL Nieuws в ответ на вопрос о том, будут ли отношения с США такими же, как раньше.
По его словам, Европа должна признать, что в мире сейчас действует другая форма политики – политика сильнейшего, и с этим просто необходимо смириться.
"Продается ли Дания? Насколько мне известно, нет, но в конечном счете, это не мое решение. Решать Дании. И я всегда понимал, что королевство этого не хочет", - отметил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.