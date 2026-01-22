Рейтинг@Mail.ru
Европа не находится в состоянии войны с Россией, заявил премьер Бельгии - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 22.01.2026 (обновлено: 11:33 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/evropa-2069504334.html
Европа не находится в состоянии войны с Россией, заявил премьер Бельгии
Европа не находится в состоянии войны с Россией, заявил премьер Бельгии - РИА Новости, 22.01.2026
Европа не находится в состоянии войны с Россией, заявил премьер Бельгии
Европа не находится в состоянии войны с РФ и не может просто конфисковать ее деньги, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:27:00+03:00
2026-01-22T11:33:00+03:00
россия
европа
бельгия
в мире
владимир путин
евросоюз
g7
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069521961_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_14c4cfb87c9e0f162dcd7dcdd490f290.jpg
https://ria.ru/20260114/ek-2067805573.html
https://ria.ru/20260121/aktivy-2069219679.html
россия
европа
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069521961_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_4a7ac9a91670191d73fb14b481302608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, бельгия, в мире, владимир путин, евросоюз, g7, euroclear
Россия, Европа, Бельгия, В мире, Владимир Путин, Евросоюз, G7, Euroclear
Европа не находится в состоянии войны с Россией, заявил премьер Бельгии

Де Вевер: Европа не может просто конфисковать российские активы

© REUTERS / Denis Balibouse Премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе
 Премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА новости. Европа не находится в состоянии войны с РФ и не может просто конфисковать ее деньги, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе, отвечая на вопрос о российских замороженных суверенных активах.
"Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Европа не находится в состоянии войны с Россией. Вы не можете просто конфисковать деньги. Это акт войны", - категорично заявил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Фон дер Ляйен: ЕК не отказывается от идеи использовать российские активы
14 января, 13:54
При этом де Вевер уверен, что "в итоге активы России будут потрачены на восстановление Украины".
"Я был бы очень опечален, если бы хоть один евро вернулся бы в Москву из этих денег", - заключил он.
Еврокомиссия в прошлом году одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако решение так и не было принято.
Как заявлял по итогам состоявшегося в конце прошлого года саммита в Брюсселе премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Шохин объяснил, почему ЕС не решается конфисковать российские активы
21 января, 08:45
 
РоссияЕвропаБельгияВ миреВладимир ПутинЕвросоюзG7Euroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала