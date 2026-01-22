Европа не находится в состоянии войны с Россией, заявил премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА новости. Европа не находится в состоянии войны с РФ и не может просто конфисковать ее деньги, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе, отвечая на вопрос о российских замороженных суверенных активах.
При этом де Вевер уверен, что "в итоге активы России будут потрачены на восстановление Украины".
"Я был бы очень опечален, если бы хоть один евро вернулся бы в Москву из этих денег", - заключил он.
Еврокомиссия в прошлом году одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако решение так и не было принято.
Как заявлял по итогам состоявшегося в конце прошлого года саммита в Брюсселе премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.