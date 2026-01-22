Рейтинг@Mail.ru
07:47 22.01.2026
Американская мечта Европы мертва, пишет Politico
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Европейский дипломат заявил, что американская мечта Европы мертва, пишет издание Politico.
Президент США Дональд Трамп ранее в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
"Наша американская мечта мертва", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата.
Об ошибках Европы и покупке Гренландии. Трамп выступил на форуме в Давосе
21 января, 16:51
Об ошибках Европы и покупке Гренландии. Трамп выступил на форуме в Давосе
