Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
03:50 22.01.2026
Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе, пишут СМИ
Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе, пишут СМИ
Европа должна вынести из выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе урок о том, что ему можно противостоять, забыв об РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T03:50:00+03:00
2026-01-22T03:50:00+03:00
Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе, пишут СМИ

Politico: Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Европа должна вынести из выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе урок о том, что ему можно противостоять, забыв об иллюзиях в отношении США, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников, присутствовавших в Давосе.
Ранее в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией, являющейся партнером США по НАТО, из-за Гренландии. Он отметил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность.
"Вывод для Европы таков: противостояние ему (Трампу - ред.) может сработать. Конечно, есть облегчение от того, что он снимает вопрос о применении военной силы (с целью заполучить Гренландию - ред.), но есть и понимание того, что он может изменить свою позицию", - заявил один из источников.
Источник назвал обещания и заявления Трампа ненадежными, а его презрение к Европе неизменным. Это, по его словам, должно побудить европейцев к решимости и независимости, так как они "больше не могут цепляться за иллюзию того, что Америка все еще такая, какой они ее себе представляли".
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
