Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе, пишут СМИ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Европа должна вынести из выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе урок о том, что ему можно противостоять, забыв об иллюзиях в отношении США, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников, присутствовавших в Давосе.
"Вывод для Европы таков: противостояние ему (Трампу - ред.) может сработать. Конечно, есть облегчение от того, что он снимает вопрос о применении военной силы (с целью заполучить Гренландию - ред.), но есть и понимание того, что он может изменить свою позицию", - заявил один из источников.
Источник назвал обещания и заявления Трампа ненадежными, а его презрение к Европе неизменным. Это, по его словам, должно побудить европейцев к решимости и независимости, так как они "больше не могут цепляться за иллюзию того, что Америка все еще такая, какой они ее себе представляли".
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.