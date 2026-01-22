Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе, пишут СМИ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Европа должна вынести из выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе урок о том, что ему можно противостоять, забыв об иллюзиях в отношении США, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников, присутствовавших в Давосе.