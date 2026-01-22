Рейтинг@Mail.ru
"Все плохо". На Западе раскрыли, что случилось поле выпада против России
01:58 22.01.2026 (обновлено: 03:44 22.01.2026)
"Все плохо". На Западе раскрыли, что случилось поле выпада против России
россия, европа, москва, ричард саква, нато, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Москва, Ричард Саква, НАТО, Евросоюз, В мире
"Все плохо". На Западе раскрыли, что случилось поле выпада против России

Политолог Саква: падение властной системы Запада открывает перед РФ возможности

© AP Photo / Virginia MayoПустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Западная политическая система доживает последние дни, что открывает новые возможности для России и других стран, завил профессор российской и европейской политики в Университете Кента Ричард Саква в YouTube-канале.
"Думаю, в ближайшие месяцы основное действие будет происходить на поле боя, пока мы не перейдем к какой-то серьезной дипломатии — не только между западными державами, но и с более содержательным вовлечением Москвы. <…> Старый политический Запад явно доживает свои последние дни. Россия и другие страны увидели в этом большую возможность. <…> Мы снова находимся в переходном моменте — как в 1945-м и в 1989-м. Похоже, 2026 год станет одной из таких дат", — отметил он
По мнению профессора, недальновидная антироссийская политика Европы обернется серьезными проблемами как для ЕС, так и для Североатлантического альянса.
"Для установления прочного мира необходимо выдвинуть новые идеи. <…> Но вместо новых идей большинство держав Европы удваивают ставки на военную истерию — злобную русофобию, "отмену" России, — которую даже США начинают считать чрезмерной. <…> Мы не знаем, чем закончится эта война, но, думаю, она закончится плохо. Для НАТО все уже складывается плохо. <…> То же самое касается Евросоюза", — подчеркнул Саква.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
