Европе грозит "дружеская" газовая блокада от США

Дональд Трамп, судя по всему, не успокоится, пока Европа не отдаст ему Гренландию. ЕС такая постановка вопроса пришлась крайне не по нраву. Однако его позиции сильно слабее, чем у Америки. Причем Брюссель сам сделал себя более уязвимым перед лицом своего друга и партнера — Вашингтона, который, как оказалось, легко этой самой дружбой пренебрегает в собственных корыстных целях.

Так произошло и на этот раз. Если Евросоюз заартачился и отдавать Гренландию не хочет, то Трамп идет в атаку. Для начала — экономическую. В случае с ЕС ее, скорее всего, будет достаточно. Президент Соединенных Штатов уже пригрозил традиционным своим оружием — ввести торговые пошлины на товары из восьми европейских стран: Франции, Германии, Британии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Соглашение о свободной торговле США и ЕС после этого можно будет выбрасывать в камин.

Европейская экономика только-только начала выползать из экономической ямы, появились первые признаки того, что она пошла на поправку, — по крайней мере в ряде стран. Новый удар по европейским товарам от главного торгового партнера нивелирует все эти небольшие успехи.

Но если и торговые пошлины не убедят Брюссель сдать Гренландию, в ход могут пойти другие рычаги давления. В самом ЕС некоторые политики опасаются, что Трамп может воспользоваться увеличившейся зависимостью европейского рынка от американского сжиженного природного газа.

Отказавшись от российских энергоресурсов, Брюссель сам радостно поддерживал переход не просто на СПГ, а именно на американский СПГ, который обладал магическими "молекулами свободы". В итоге эта разрекламированная свобода обернулась уязвимостью всего союза. Доля американского сжиженного природного газа в ЕС во всем газовом энергобалансе достигла четверти (доля российского газа упала до 10-12 процентов). И если Трамп остановит поставки своего СПГ в Европу, то европейцам мало не покажется.

Перекрытие поставок сжиженного природного газа из США в ЕС — это радикальный сценарий, который ударит больно по обеим сторонам. Однако 2025 год и действия Трампа доказали, что для американского президента возможно все.

Чем же обернется такой сценарий? Это сразу ввергнет ЕС в новый энергетический и промышленный кризис наподобие того, что разгорелся в 2022-м, когда часть европейских стран отказалась закупать российский трубопроводный газ. Цены молниеносно взлетят, причем насколько высоко — даже трудно предсказать. В тот раз цены в зимний период доходили до рекордных 2900 долларов за тысячу кубометров. Тогда как средняя стоимость по 2025 году составила 422 доллара за тысячу кубов.

Почему будет такой шок? Потому что рынки сбыта в одночасье не смогут перестроиться, им потребуется время — как минимум несколько месяцев. Так было на рынке нефти, так будет в конечном счете и на рынке СПГ. Если американский сжиженный природный газ уйдет на азиатские рынки, то оттуда в Европу перекочуют другие поставщики СПГ. В частности, африканские страны, Катар и даже, возможно, Австралия.

Проблема для ЕС заключается в том, что она сделала ставку на один американский СПГ и поэтому не слишком церемонилась с другими поставщиками. Российский сжиженный природный газ Брюссель намерен отменить частично весной 2026 года и окончательно — в конце 2026-го. Неуважительно Европа поступила и с катарским газом. Доха намерена прекратить поставлять свой СПГ в ЕС с 2027 года из-за вводимых Брюсселем климатических ограничений, сулящих штрафы поставщику.

Получается, что ЕС в один момент может лишиться сразу трех своих крупнейших поставщиков СПГ: США, России, Катара. Такой сценарий выглядит еще опаснее и непригляднее. В этом плане газовая ссора Соединенных Штатов и ЕС может быть выгодна России и Катару, так как, глядишь, заставила бы Брюссель стать более вменяемым в своей политике.

С другой стороны, России стратегически может быть выгоднее поддержать блокаду США, чтобы сделать ЕС сговорчивее в отношении мира на Украине. Катар в таких условиях тоже мог бы добиться от Брюсселя снятия всех климатических ограничений навсегда.