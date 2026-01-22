Рейтинг@Mail.ru
Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания республики
14:42 22.01.2026
Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания республики
Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания республики
Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что рассматривает вступление в Европейский союз как самую реалистичную стратегию выживания и развития... РИА Новости, 22.01.2026
Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания республики

Санду назвала вступление в ЕС самой реалистичной стратегией выживания Молдавии

КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что рассматривает вступление в Европейский союз как самую реалистичную стратегию выживания и развития республики.
Ранее Санду в подкасте The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика. В среду лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон заявил РИА Новости, что заявления Санду об объединении Молдавии с Румынией представляют угрозу государственности и могут привести к дестабилизации.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Санду заявила, что поддержала бы присоединение Молдавии к Румынии
12 января, 19:10
"Когда международное право уже недостаточно тебя защищает, нужно быть частью союзов, иметь хороших, надежных друзей, способных прийти на помощь, когда это необходимо. Наиболее важным партнерством для нас является Европейский союз. Вступление в Европейский союз представляет собой самую реалистичную стратегию выживания и развития Республики Молдова как части свободного мира", – сказала Санду на пресс-конференции.
Она также подтвердила, что в рамках ее мандата сотрудничество с Румынией останется в приоритете. "Стратегические отношения с Румынией являются для нас центральным столпом безопасности, стабильности и развития, а также нашего европейского пути. Окно возможностей для реализации этого проекта ограничено и должно быть использовано в приоритетном порядке", – добавила она.
Молдавский лидер также заявила, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, исходя из своих возможностей. "Безопасность и устойчивость Республики Молдова напрямую зависят от устойчивости Украины. Твердая и последовательная поддержка Украины имеет решающее значение. Мы продолжим оказывать Киеву поддержку скромными ресурсами и твердым голосом на международных площадках", - добавила Санду.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Молдавии рассказали, что стоит за словами Санду о слиянии с Румынией
17 января, 18:19
 
