"Это всерьез". В США раскрыли, почему Европа решила помириться с Россией

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Евросоюзе стали раздаваться голоса за восстановление отношений с Россией, потому что некоторые лидеры поняли, что Соединенные Штаты намерены их использовать в своих целях, заявил американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс в эфире YouTube-канала

"Вы же видите, как канцлер Германии (Фридрих Мерц. — Прим. ред.) и еще один член ЕС говорят: "Эй, нам нужно помириться с Россией и начать с ней диалог". Но возможно, это просто уловка, чтобы помешать Трампу отобрать Гренландию у Дании. <…> А может они всерьез? Если они говорят это всерьез, значит, до них наконец дошло, что их тоже будут использовать. Это лишь вопрос времени", — отметил он.

При этом Робертс выразил уверенность, что американские власти умышленно рассорили европейские государства с Москвой.

"США изолировали Европу от России, и теперь она действительно зависит от Вашингтона. Так что в каком-то смысле Европа стала чем-то вроде марионеточного, подконтрольного государства. <…> У европейцев — немцев, французов, итальянцев, британцев — больше нет чувства национальной идентичности", — подчеркнул Робертс.

На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.