"Это всерьез". В США раскрыли, почему Европа решила помириться с Россией
05:48 22.01.2026 (обновлено: 05:50 22.01.2026)
"Это всерьез". В США раскрыли, почему Европа решила помириться с Россией
"Это всерьез". В США раскрыли, почему Европа решила помириться с Россией - РИА Новости, 22.01.2026
"Это всерьез". В США раскрыли, почему Европа решила помириться с Россией
В Евросоюзе стали раздаваться голоса за восстановление отношений с Россией, потому что некоторые лидеры поняли, что Соединенные Штаты намерены их использовать в РИА Новости, 22.01.2026
в мире, россия, европа, германия, пол крейг робертс, фридрих мерц, эммануэль макрон, евросоюз, politico
В мире, Россия, Европа, Германия, Пол Крейг Робертс, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Politico
"Это всерьез". В США раскрыли, почему Европа решила помириться с Россией

Политолог Робертс объяснил, почему в ЕС заговорили о диалоге с Россией

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Евросоюзе стали раздаваться голоса за восстановление отношений с Россией, потому что некоторые лидеры поняли, что Соединенные Штаты намерены их использовать в своих целях, заявил американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс в эфире YouTube-канала.
"Вы же видите, как канцлер Германии (Фридрих Мерц. — Прим. ред.) и еще один член ЕС говорят: "Эй, нам нужно помириться с Россией и начать с ней диалог". Но возможно, это просто уловка, чтобы помешать Трампу отобрать Гренландию у Дании. <…> А может они всерьез? Если они говорят это всерьез, значит, до них наконец дошло, что их тоже будут использовать. Это лишь вопрос времени", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Запад умер, правила нового мирового порядка определит Россия
16 января, 08:00
При этом Робертс выразил уверенность, что американские власти умышленно рассорили европейские государства с Москвой.
"США изолировали Европу от России, и теперь она действительно зависит от Вашингтона. Так что в каком-то смысле Европа стала чем-то вроде марионеточного, подконтрольного государства. <…> У европейцев — немцев, французов, итальянцев, британцев — больше нет чувства национальной идентичности", — подчеркнул Робертс.
На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Франция напугана милитаризацией ненастоящих арийцев
15 января, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаГерманияПол Крейг РобертсФридрих МерцЭммануэль МакронЕвросоюзPolitico
 
 
