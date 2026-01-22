https://ria.ru/20260122/energobalans-2069598100.html
Новак оценил роль атомной и гидроэнергетики в мировом энергобалансе
Новак оценил роль атомной и гидроэнергетики в мировом энергобалансе - РИА Новости, 22.01.2026
Новак оценил роль атомной и гидроэнергетики в мировом энергобалансе
Атомная и гидроэнергетика останутся ключевыми в мировом энергобалансе как надежные источники генерации с низким уровнем выбросов, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:02:00+03:00
2026-01-22T15:02:00+03:00
2026-01-22T15:02:00+03:00
экономика
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg
https://ria.ru/20251225/novak-2064565217.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b568bdc4e726cfdd14b78d29d0467b1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак оценил роль атомной и гидроэнергетики в мировом энергобалансе
Новак: атомная и гидроэнергетика останутся ключевыми в мировом энергобалансе