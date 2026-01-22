В Ельце суд приговорил мужчину к 19 годам колонии за истязание сына

"Следствием и судом установлено, что осужденный на протяжении длительного времени причинял несовершеннолетнему сыну физическую боль и психические страдания, нанося ему побои. Требуя безоговорочного послушания и навязывая потерпевшему свою волю, он жестоко обращался с ним, совершив иные действиях сексуального характера с применением насилия", — добавили в ведомстве.