В Ельце суд приговорил мужчину к 19 годам колонии за истязание сына
19:42 22.01.2026
В Ельце суд приговорил мужчину к 19 годам колонии за истязание сына
Суд приговорил мужчину из Ельца Липецкой области к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие и истязание несовершеннолетнего... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия, россия, липецкая область, елец, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Липецкая область, Елец, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ельце суд приговорил мужчину к 19 годам колонии за истязание сына

В Ельце суд приговорил мужчину к 19 годам за истязание несовершеннолетнего сына

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Суд приговорил мужчину из Ельца Липецкой области к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие и истязание несовершеннолетнего сына, сообщили в СУ СК России по региону.
"Собранные СО по Ельцу СУ СК России по Липецкой области признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 132 УК РФ "насильственные действия сексуального характера", пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ "истязание", 156 УК РФ "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — сообщили в СУ СК России по Липецкой области.
Суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
"Следствием и судом установлено, что осужденный на протяжении длительного времени причинял несовершеннолетнему сыну физическую боль и психические страдания, нанося ему побои. Требуя безоговорочного послушания и навязывая потерпевшему свою волю, он жестоко обращался с ним, совершив иные действиях сексуального характера с применением насилия", — добавили в ведомстве.
ПроисшествияРоссияЛипецкая областьЕлецСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
