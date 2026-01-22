В Ельце суд приговорил мужчину к 19 годам колонии за истязание сына

ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Суд приговорил мужчину из Ельца Липецкой области к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие и истязание несовершеннолетнего сына, сообщили в СУ СК России по региону.
"Собранные СО по Ельцу СУ СК России по Липецкой области признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 132 УК РФ "насильственные действия сексуального характера", пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ "истязание", 156 УК РФ "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — сообщили в СУ СК России по Липецкой области.
Суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
"Следствием и судом установлено, что осужденный на протяжении длительного времени причинял несовершеннолетнему сыну физическую боль и психические страдания, нанося ему побои. Требуя безоговорочного послушания и навязывая потерпевшему свою волю, он жестоко обращался с ним, совершив иные действиях сексуального характера с применением насилия", — добавили в ведомстве.