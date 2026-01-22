Продукция бренда "Сделано в Хабаровском крае" выйдет на экспорт в 2026 году

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Региональный бренд "Сделано в Хабаровском крае" планирует начать экспорт своей продукции в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Краевой проект создан для продвижения товаров и услуг местных производителей как внутри России, так и за ее пределами. Поддержка малого и среднего бизнеса в рамках этой инициативы ведется по федеральному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Наши предприниматели успешно осваивают региональные рынки – география поставок уже включают всю Россию, и в этом им помогает открывшийся в Москве по инициативе губернатора края флагманский магазин "Сделано в Хабаровском крае". Но региональный уровень не предел. В планах выход нашего зонтичного бренда на зарубежные рынки: КНР и Республики Беларусь. Регистрацию бренда за рубежом планируется завершить в 2026 году", – отметила первый заместитель министра экономического развития региона Валентина Филоненко, ее слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

По поручению губернатора региона Дмитрия Демешина работу над проектом ускорили. К 2025 году к нему присоединились 108 предпринимателей края — это малые предприятия из разных сфер. Участники проекта предлагают товары и услуги в самых разных областях: от продуктов питания (включая напитки, чай и кофе) до зоотоваров.

"Прошедший год показал, что бренд "Сделано в Хабаровском крае" по-настоящему востребован бизнесом и набирает обороты. Каждый месяц в центр "Мой бизнес" поступают заявки на участие – в январе 2026 года уже одобрено 8 заявок. Во многом это плоды проводимой правительством края работы по позиционированию и поддержке местных брендов. Сегодня продукция участников проекта продвигается не только в торговых сетях, но и на брендированных витринах ведущих маркетплейсов", – отметила Филоненко.

По данным краевого минпромторга, в регионе почти треть предприятий торговли – а это 1 810 организаций – размещает продукцию под логотипом зонтичного бренда.

Для продвижения проекта в регионе создан комплекс мер поддержки. Он включает финансовую помощь в виде льготных займов, имущественную поддержку (через льготную аренду краевой недвижимости), а также консультационные, презентационные и другие услуги. Также запустили онлайн-платформу "Сделано в Хабаровском крае". На ней представлена продукция производителей-участников проекта, там же можно узнать подробности о товарах.