Эксперт оценила роль Китая в мировой экономике

Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото

ПЕКИН, 22 янв - РИА Новости. Благодаря своим масштабам и темпам роста ВВП в 5%, экономика Китая продолжает выступать в роли стабилизатора и двигателя глобального роста, высказала мнение РИА Новости научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Лю Ин.

По итогам 2025 года ВВП КНР вырос на 5%, достигнув 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные ранее на неделе данные государственного статистического бюро страны.

Лю Ин отметила, что на фоне односторонних действий, протекционизма и гегемонизма, вялого глобального экономического роста, способность Китая поддерживать темпы роста в 5% сама по себе является существенным вкладом в глобальный экономический рост.

"Благодаря своим масштабам и темпам роста ВВП в 5%, Китай продолжает выступать в роли стабилизатора и двигателя глобального роста", - добавила она.

По словам эксперта, Китай сегодня также выступает в роли двигателя глобальной торговли, внося стабильность на мировой рынок. Лю Ин отметила, что более 70% мировых фотоэлектрических модулей, 80% литиевых батарей и 60% электромобилей производятся в Китае, что напрямую поддерживает глобальную "зеленую трансформацию" и восстановление промышленности.

Рынок КНР, считает эксперт, становится "краеугольным камнем" глобального роста компаний. "Огромный китайский рынок с населением в 1,4 миллиарда человек продолжает обеспечивать стабильный спрос для глобальных предприятий", - сказала она.