Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила роль Китая в мировой экономике - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ekspert-2069532195.html
Эксперт оценила роль Китая в мировой экономике
Эксперт оценила роль Китая в мировой экономике - РИА Новости, 22.01.2026
Эксперт оценила роль Китая в мировой экономике
Благодаря своим масштабам и темпам роста ВВП в 5%, экономика Китая продолжает выступать в роли стабилизатора и двигателя глобального роста, высказала мнение РИА РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:58:00+03:00
2026-01-22T11:58:00+03:00
в мире
китай
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
https://ria.ru/20260122/kitay-2069524228.html
https://ria.ru/20260104/kitay-2066245522.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, экономика
В мире, Китай, Экономика
Эксперт оценила роль Китая в мировой экономике

Экономист Лю Ин: Китай выступает в роли двигателя глобального роста

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 22 янв - РИА Новости. Благодаря своим масштабам и темпам роста ВВП в 5%, экономика Китая продолжает выступать в роли стабилизатора и двигателя глобального роста, высказала мнение РИА Новости научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Лю Ин.
По итогам 2025 года ВВП КНР вырос на 5%, достигнув 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные ранее на неделе данные государственного статистического бюро страны.
Банкноты китайских юаней - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Эксперт объяснила рост ВВП Китая в условиях торговой войны
Вчера, 11:35
Лю Ин отметила, что на фоне односторонних действий, протекционизма и гегемонизма, вялого глобального экономического роста, способность Китая поддерживать темпы роста в 5% сама по себе является существенным вкладом в глобальный экономический рост.
"Благодаря своим масштабам и темпам роста ВВП в 5%, Китай продолжает выступать в роли стабилизатора и двигателя глобального роста", - добавила она.
По словам эксперта, Китай сегодня также выступает в роли двигателя глобальной торговли, внося стабильность на мировой рынок. Лю Ин отметила, что более 70% мировых фотоэлектрических модулей, 80% литиевых батарей и 60% электромобилей производятся в Китае, что напрямую поддерживает глобальную "зеленую трансформацию" и восстановление промышленности.
Рынок КНР, считает эксперт, становится "краеугольным камнем" глобального роста компаний. "Огромный китайский рынок с населением в 1,4 миллиарда человек продолжает обеспечивать стабильный спрос для глобальных предприятий", - сказала она.
Эксперт также отметила, что в 2025 году прямые иностранные инвестиции Китая выросли на 7,5%. По ее словам, прямые нефинансовые инвестиции в страны, участвующие в инициативе "Один пояс, один путь", увеличились на 18,4%, составив 26% от общего объема.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Китай грозит окончательно добить экономику Евросоюза
4 января, 08:00
 
В миреКитайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала