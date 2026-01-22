Рейтинг@Mail.ru
Правительство определило отрасли экономики, нуждающиеся в поддержке - РИА Новости, 22.01.2026
18:18 22.01.2026
Правительство определило отрасли экономики, нуждающиеся в поддержке
Правительство определило отрасли экономики, нуждающиеся в поддержке - РИА Новости, 22.01.2026
Правительство определило отрасли экономики, нуждающиеся в поддержке
Правительство России определило отрасли экономики, которые нуждаются в приоритетной поддержке, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:18:00+03:00
2026-01-22T18:18:00+03:00
россия
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Правительство определило отрасли экономики, нуждающиеся в поддержке

Кабмин определил отрасли экономики РФ, нуждающиеся в приоритетной поддержке

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство России определило отрасли экономики, которые нуждаются в приоритетной поддержке, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.
По информации пресс-службы, вице-премьер РФ Александр Новак провел в четверг заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
"Основной темой заседания были дополнительные меры поддержки предприятий в отраслях, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства", - говорится в сообщении.
По итогам встречи были определены отрасли, которые нуждаются в приоритетной поддержке. Среди них сельскохозяйственное машиностроение, автопром, легкая промышленность, полиграфическая деятельность, производители стройматериалов, мебели, резиновых и пластмассовых изделий, черная металлургия, производство электрического оборудования, лесопромышленный комплекс – деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность, добыча угля, производство пищевых продуктов и напитков.
"Состояние каждой из них будет детально рассмотрено на еженедельных заседаниях правительственной комиссии в I квартале 2026 года", - заключили в кабмине.
Кроме того, Новак поручил профильным ведомствам подготовить прогнозы объемов производства в каждой из указанных отраслей, уделить особое внимание производственным мощностям по направлениям, где ожидается сжатие выпуска, а также оценить возможности переориентации производств.
"Необходимо готовить конкретные предложения по поддержке отраслей и заранее обсуждать их с вовлеченными ведомствами, чтобы выходить на подкомиссию с проработанными решениями", – подчеркнул Новак.
В частности для поддержки предприятий лесной отрасли планируется сделать упор на решение инфраструктурных и регуляторных вопросов для расширения экспортного потенциала. Речь идет в том числе об увеличении количества пунктов пропуска через границу, расширении номенклатуры экспортируемых товаров, заключили в кабмине.
