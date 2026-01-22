Правительство определило отрасли экономики, нуждающиеся в поддержке

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство России определило отрасли экономики, которые нуждаются в приоритетной поддержке, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

По информации пресс-службы, вице-премьер РФ Александр Новак провел в четверг заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

"Основной темой заседания были дополнительные меры поддержки предприятий в отраслях, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства", - говорится в сообщении.

По итогам встречи были определены отрасли, которые нуждаются в приоритетной поддержке. Среди них сельскохозяйственное машиностроение, автопром, легкая промышленность, полиграфическая деятельность, производители стройматериалов, мебели, резиновых и пластмассовых изделий, черная металлургия, производство электрического оборудования, лесопромышленный комплекс – деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность, добыча угля, производство пищевых продуктов и напитков.

"Состояние каждой из них будет детально рассмотрено на еженедельных заседаниях правительственной комиссии в I квартале 2026 года", - заключили в кабмине.

Кроме того, Новак поручил профильным ведомствам подготовить прогнозы объемов производства в каждой из указанных отраслей, уделить особое внимание производственным мощностям по направлениям, где ожидается сжатие выпуска, а также оценить возможности переориентации производств.

"Необходимо готовить конкретные предложения по поддержке отраслей и заранее обсуждать их с вовлеченными ведомствами, чтобы выходить на подкомиссию с проработанными решениями", – подчеркнул Новак.