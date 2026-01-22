В Екатеринбурге мужчина избил подростка на горнолыжном склоне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 17 марта Якова Шушарина, избившего 13-летнего подростка в горнолыжном комплексе на Уктусе, ему предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
"Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство следствия. Яков Шушарин заключен под стражу в зале суда. Мера пресечения избрана по 17 марта 2026 года"- говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что мужчине предъявлено обвинение по пункту "а" части 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).
По данным региональных СК и прокуратуры, 17 января 13-летний школьник вместе с другом катались на снегокатах на горе Уктус в Екатеринбурге. Во время спуска ребенок сбил с ног супругу мужчины, после чего тот стал бить мальчика кулаками по голове и телу. Ребенка госпитализировали. В объединенной пресс-службе судов сообщили, что мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После содеянного мужчина с места происшествия скрылся, а правоохранительные органы устанавливали его личность и местонахождение.
Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых во вторник рассказал журналистам, что мужчина сам пришел в полицию дать показания, но до этого, скрываясь, он сбрил свои "приметные усы". По его словам, мужчина вел себя спокойно. Он рассказал сотрудникам полиции, что его деятельность связана с маркетингом в коммерческой компании, а в тот день на Уктусскую гору пришел с женой и маленькой дочерью для того, чтобы научить своего ребенка кататься на лыжах. Вину он признал и выразил готовность ответить за свои действия.