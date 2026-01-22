Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге мужчина избил подростка на горнолыжном склоне
12:46 22.01.2026 (обновлено: 12:47 22.01.2026)
В Екатеринбурге мужчина избил подростка на горнолыжном склоне
Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 17 марта Якова Шушарина, избившего 13-летнего подростка в горнолыжном комплексе на Уктусе, ему... РИА Новости, 22.01.2026
екатеринбург
свердловская область
россия
екатеринбург
свердловская область
россия
Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Происшествия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 17 марта Якова Шушарина, избившего 13-летнего подростка в горнолыжном комплексе на Уктусе, ему предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
"Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство следствия. Яков Шушарин заключен под стражу в зале суда. Мера пресечения избрана по 17 марта 2026 года"- говорится в сообщении.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Урале женщина затушила пламя Вечного огня у памятника
Вчера, 12:40
В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что мужчине предъявлено обвинение по пункту "а" части 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).
По данным региональных СК и прокуратуры, 17 января 13-летний школьник вместе с другом катались на снегокатах на горе Уктус в Екатеринбурге. Во время спуска ребенок сбил с ног супругу мужчины, после чего тот стал бить мальчика кулаками по голове и телу. Ребенка госпитализировали. В объединенной пресс-службе судов сообщили, что мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После содеянного мужчина с места происшествия скрылся, а правоохранительные органы устанавливали его личность и местонахождение.
Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых во вторник рассказал журналистам, что мужчина сам пришел в полицию дать показания, но до этого, скрываясь, он сбрил свои "приметные усы". По его словам, мужчина вел себя спокойно. Он рассказал сотрудникам полиции, что его деятельность связана с маркетингом в коммерческой компании, а в тот день на Уктусскую гору пришел с женой и маленькой дочерью для того, чтобы научить своего ребенка кататься на лыжах. Вину он признал и выразил готовность ответить за свои действия.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Омске трое мужчин избили таксиста, вымогая у него миллион рублей
Вчера, 12:14
 
