Ефимов: на востоке Москвы обновят дорожную сеть
14:12 22.01.2026
Ефимов: на востоке Москвы обновят дорожную сеть
В районах Богородское и Преображенское на востоке Москвы обновят дорожную сеть, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в районах Богородское и Преображенское в Москве обновят дорожную сеть

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В районах Богородское и Преображенское на востоке Москвы обновят дорожную сеть, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Общая протяженность будущей улично-дорожной сети составит более 3 километров. Работы проведут в несколько этапов. Так, предстоит продлить Окружной проезд от станции Локомотив МЦК до Проектируемого проезда №7927 со строительством эстакады с последующим выходом в 6-й проезд Подбельского и на Тюменскую улицу", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По словам заммэра, также реконструкция затронет участок Проектируемого проезда №7927 до Открытого шоссе и участок Окружного проезда от Щелковского шоссе до электродепо "Черкизово".
Завершить работы по строительству и реконструкции дорог, которые будет расположены вблизи МЦК Локомотив и Бульвар Рокоссовского, планируется в 2028 году, добавил заммэра.
В сообщении указывается, что также запланировано возведение здания конечной станции и отстойно-разворотной площадки для городского транспорта на пересечении 5-го и 6-го проездов Подбельского.
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
