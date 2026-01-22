https://ria.ru/20260122/efimov-2069544624.html
Ефимов: на востоке Москвы обновят дорожную сеть
Ефимов: на востоке Москвы обновят дорожную сеть - РИА Новости, 22.01.2026
Ефимов: на востоке Москвы обновят дорожную сеть
В районах Богородское и Преображенское на востоке Москвы обновят дорожную сеть, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5173ca5ebe419cb891b9c852b9ba3ede.jpg
Ефимов: в районах Богородское и Преображенское в Москве обновят дорожную сеть
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В районах Богородское и Преображенское на востоке Москвы обновят дорожную сеть, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Общая протяженность будущей улично-дорожной сети составит более 3 километров. Работы проведут в несколько этапов. Так, предстоит продлить Окружной проезд от станции Локомотив МЦК до Проектируемого проезда №7927 со строительством эстакады с последующим выходом в 6-й проезд Подбельского и на Тюменскую улицу", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По словам заммэра, также реконструкция затронет участок Проектируемого проезда №7927 до Открытого шоссе и участок Окружного проезда от Щелковского шоссе до электродепо "Черкизово".
Завершить работы по строительству и реконструкции дорог, которые будет расположены вблизи МЦК Локомотив и Бульвар Рокоссовского, планируется в 2028 году, добавил заммэра.
В сообщении указывается, что также запланировано возведение здания конечной станции и отстойно-разворотной площадки для городского транспорта на пересечении 5-го и 6-го проездов Подбельского.