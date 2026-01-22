Ефимов: на востоке Москвы обновят дорожную сеть

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В районах Богородское и Преображенское на востоке Москвы обновят дорожную сеть, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Общая протяженность будущей улично-дорожной сети составит более 3 километров. Работы проведут в несколько этапов. Так, предстоит продлить Окружной проезд от станции Локомотив МЦК до Проектируемого проезда №7927 со строительством эстакады с последующим выходом в 6-й проезд Подбельского и на Тюменскую улицу", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По словам заммэра, также реконструкция затронет участок Проектируемого проезда №7927 до Открытого шоссе и участок Окружного проезда от Щелковского шоссе до электродепо "Черкизово".

Завершить работы по строительству и реконструкции дорог, которые будет расположены вблизи МЦК Локомотив и Бульвар Рокоссовского, планируется в 2028 году, добавил заммэра.