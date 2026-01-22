Ефимов: общественно-деловой комплекс построят по КРТ возле вокзала Лихоборы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Общественно-деловой комплекс возведут по проекту комплексного развития территории в Головинском районе Северного административного округа Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Речь идет о застройке участка площадью 10,33 гектара на улице Черепановых, 29 возле городского вокзала Лихоборы. Отведенная под редевелопмент земля находится в районе сложившейся жилой застройки, поблизости расположены школа, педагогический колледж, несколько спортобъектов, магазины, добавили в градостроительном комплексе.

"Возле городского вокзала Лихоборы в Головинском районе столицы по проекту КРТ реорганизуют участок площадью 10,33 гектара. Там построят около 180 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых более 160 тысяч придется на здания общественно-делового комплекса. В результате в районе появится свыше пяти тысяч дополнительных рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 44,07 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации может составить более 2,3 миллиона рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что пять зданий общественно-делового центра будут объединены архитектурной концепцией. В комплексе предусмотрят помещения под функционал офисов, магазинов, ресторанов, спортивных залов, отделений банков. Кроме того, рядом с центром появится многоуровневый паркинг на 480 машино-мест.

Строительные работы не затронут здание закрытого переходного пункта, терминал и надземные пешеходные переходы между МЦК и МЦД, которые останутся доступными для москвичей. Будут организованы комфортные подъезды и подходы к вокзалу Лихоборы, заметил руководитель департамента.