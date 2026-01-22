Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: общественно-деловой комплекс построят по КРТ возле вокзала Лихоборы - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/efimov-2069426454.html
Ефимов: общественно-деловой комплекс построят по КРТ возле вокзала Лихоборы
Ефимов: общественно-деловой комплекс построят по КРТ возле вокзала Лихоборы - РИА Новости, 22.01.2026
Ефимов: общественно-деловой комплекс построят по КРТ возле вокзала Лихоборы
Общественно-деловой комплекс возведут по проекту комплексного развития территории в Головинском районе Северного административного округа Москвы, рассказал... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T09:06:00+03:00
2026-01-22T09:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11dbfa8b057f7d3c8dda20f2926f76ac.jpg
https://ria.ru/20260121/efimov-2069190933.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5173ca5ebe419cb891b9c852b9ba3ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: общественно-деловой комплекс построят по КРТ возле вокзала Лихоборы

Ефимов: в Головинском районе по проекту КРТ возведут общественно-деловой центр

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Общественно-деловой комплекс возведут по проекту комплексного развития территории в Головинском районе Северного административного округа Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о застройке участка площадью 10,33 гектара на улице Черепановых, 29 возле городского вокзала Лихоборы. Отведенная под редевелопмент земля находится в районе сложившейся жилой застройки, поблизости расположены школа, педагогический колледж, несколько спортобъектов, магазины, добавили в градостроительном комплексе.
"Возле городского вокзала Лихоборы в Головинском районе столицы по проекту КРТ реорганизуют участок площадью 10,33 гектара. Там построят около 180 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых более 160 тысяч придется на здания общественно-делового комплекса. В результате в районе появится свыше пяти тысяч дополнительных рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 44,07 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации может составить более 2,3 миллиона рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что пять зданий общественно-делового центра будут объединены архитектурной концепцией. В комплексе предусмотрят помещения под функционал офисов, магазинов, ресторанов, спортивных залов, отделений банков. Кроме того, рядом с центром появится многоуровневый паркинг на 480 машино-мест.
Строительные работы не затронут здание закрытого переходного пункта, терминал и надземные пешеходные переходы между МЦК и МЦД, которые останутся доступными для москвичей. Будут организованы комфортные подъезды и подходы к вокзалу Лихоборы, заметил руководитель департамента.
Ранее сообщалось, что на сегодня в Москве на разных стадиях подготовки и выполнения находится около 400 проектов КРТ суммарной площадью примерно 4,5 тысячи гектаров. Программа подразумевает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Ефимов: более тысячи жителей Коптева переедут в новостройки по реновации
21 января, 09:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала