Экс-футболист "Манчестер Сити" стал игроком "Шальке"
Экс-футболист "Манчестер Сити" стал игроком "Шальке"
Боснийский нападающий Эдин Джеко заключил контракт с немецким "Шальке", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
