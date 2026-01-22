Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист "Манчестер Сити" стал игроком "Шальке"
Футбол
 
16:46 22.01.2026
Экс-футболист "Манчестер Сити" стал игроком "Шальке"
Боснийский нападающий Эдин Джеко заключил контракт с немецким "Шальке", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Эдин Джеко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Эдин Джеко. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Боснийский нападающий Эдин Джеко заключил контракт с немецким "Шальке", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения с Джеко рассчитан до конца текущего сезона. За клуб он будет выступать под 10-м номером.
Джеко 39 лет. Он становился чемпионом Германии с "Вольфсбургом", дважды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ) с "Манчестер Сити", а также завоевывал Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии. С "Интером" он выиграл два Кубка Италии и Суперкубок Италии. В разное время форвард также представлял "Рому", "Фиорентину" и турецкий "Фенербахче". На его счету 72 гола в 146 матчах за сборную Боснии и Герцеговины. Джеко является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Доминик Калверт-Льюин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Нападающий "Лидса" Калверт-Льюин стал лучшим игроком декабря в АПЛ
16 января, 16:12
 
ФутболСпортЭдин ДжекоМанчестер СитиШальке 04ВольфсбургАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
