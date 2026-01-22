Рейтинг@Mail.ru
По второму пути на перегоне под Тулой, где сошли вагоны, открыли движение
08:32 22.01.2026 (обновлено: 11:34 22.01.2026)
По второму пути на перегоне под Тулой, где сошли вагоны, открыли движение
По второму пути на перегоне под Тулой, где сошли вагоны, открыли движение - РИА Новости, 22.01.2026
По второму пути на перегоне под Тулой, где сошли вагоны, открыли движение
Железнодорожники открыли движение по второму пути на перегоне "Жданка - Товарково" Тульской области, восстановительные работы полностью завершены, сообщили в... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
тульская область
ржд
тула
происшествия, тульская область, ржд, тула
Происшествия, Тульская область, РЖД, Тула
По второму пути на перегоне под Тулой, где сошли вагоны, открыли движение

Движение по второму пути перегона Тульской области открыли после схода поездов

Место происшествия, где четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области
Место происшествия, где четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : МЧС Тульской области/Telegram
Место происшествия, где четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Железнодорожники открыли движение по второму пути на перегоне "Жданка - Товарково" Тульской области, восстановительные работы полностью завершены, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
Ранее в МЖД сообщили, что семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне "Жданка-Товарково" Тульской области. Пострадавших нет. Ранее в четверг было открыто движение по одному пути на перегоне.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Самарской области поезд врезался в машину, выехавшую на переезд
21 января, 17:11
"Движение поездов на перегоне "Жданка - Товарково" Тульской области осуществляется по обоим путям. Железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне... и открыли движение по второму пути", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме. МЖД предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД", добавляется в сообщении.
В Испании объявят траур после крушения поездов
19 января, 12:38
В Испании объявят траур после крушения поездов
19 января, 12:38
 
