По второму пути на перегоне под Тулой, где сошли вагоны, открыли движение

"Движение поездов на перегоне "Жданка - Товарково" Тульской области осуществляется по обоим путям. Железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне... и открыли движение по второму пути", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме. МЖД предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график.