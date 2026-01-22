По второму пути на перегоне под Тулой, где сошли вагоны, открыли движение

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Железнодорожники открыли движение по второму пути на перегоне "Жданка - Товарково" Тульской области, восстановительные работы полностью завершены, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
Ранее в МЖД сообщили, что семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне "Жданка-Товарково" Тульской области. Пострадавших нет. Ранее в четверг было открыто движение по одному пути на перегоне.
"Движение поездов на перегоне "Жданка - Товарково" Тульской области осуществляется по обоим путям. Железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне... и открыли движение по второму пути", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме. МЖД предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД", добавляется в сообщении.
