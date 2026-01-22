https://ria.ru/20260122/duda-2069676472.html
СМИ раскрыли, чем сейчас занимается бывший президент Польши Дуда
СМИ раскрыли, чем сейчас занимается бывший президент Польши Дуда - РИА Новости, 22.01.2026
СМИ раскрыли, чем сейчас занимается бывший президент Польши Дуда
Бывший президент Польши Анджей Дуда занялся консалтинговым бизнесом, сообщило издание "Виртуальная Польша". РИА Новости, 22.01.2026
СМИ раскрыли, чем сейчас занимается бывший президент Польши Дуда
Виртуальная Польша: экс-президент Польши Дуда занялся консалтинговым бизнесом
ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости.
Бывший президент Польши Анджей Дуда занялся консалтинговым бизнесом, сообщило издание "Виртуальная Польша
".
"Анджей Дуда
и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда нашли новое занятие. Бывшая президентская пара основала фирму, которая занимается консалтингом", - говорится в сообщении издания.
Издание уточнило, что в соответствии с уставом компании Дуда ведет ее дела, представляет ее и несет ответственность за ее долги всем своим имуществом. Размер его участия составит чуть меньше 140 тысяч долларов, добавило издание. В свою очередь, бывшая первая леди не ведет дел организации, выступает в роли инвестора и имеет право на прибыль, отметило издание.
"Хотя бывшая первая леди имеет гораздо меньшую долю, супружеская пара делит прибыль пополам", - написало издание.
По данным издания, в соответствии с уставом, фирма, которая называется Andrzej Duda PAAD, занимается консалтингом, связанным с управлением, в том числе консультированием и прямой помощью хозяйствующим субъектам в областях стратегического и организационного планирования, эффективности управления, а также маркетинговой стратегии и деятельности.
Дуда занимал пост президента Польши
, пока не уступил его в 2025 году Каролю Навроцкому
.