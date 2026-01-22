После ДТП с автобусом в Приморье возбудили второе уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Второе уголовное дело - о нарушении правил дорожного движения - возбуждено после ДТП с автобусом в Приморском крае, где погибли три человека, сообщает краевое УМВД.
В администрации Хасанского округа РИА Новости ранее сообщили, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло и он врезался в автобус, который шел из Китая. В автобусе находились 14 российских туристов и 5 граждан КНР, погибли трое россиян. Граждане Китая не пострадали. За рулем пустого автовоза марки FAW Jiefang был китайский водитель, его стаж – 6 лет, отмечала полиция.
«
"Следственным подразделением отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц"), - сообщает УМВД.
Назначено проведение ряда экспертиз. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела полиции продолжают работать на месте происшествия.
Ранее СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.