В Татарстане три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Татарстане три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 22.01.2026
В Татарстане три человека погибли в ДТП с грузовиком
Водитель и два пассажира автомобиля Kia Cerato погибли в столкновении легковушки с "Камазом" в Агрызском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:22:00+03:00
2026-01-22T16:22:00+03:00
2026-01-22T16:26:00+03:00
происшествия
республика татарстан (татарстан)
республика татарстан (татарстан)
2026
Новости
В Татарстане три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Татарстане 3 человека погибли в лобовом столкновении легковушки с "КамАЗом"