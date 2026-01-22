В Татарстане три человека погибли в ДТП с грузовиком

"По предварительным данным, 22 января на 36-м километре автодороги "Псеево-Крынды" у села Кичкетан Агрызского района водитель автомобиля Kia Cerato выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз", - говорится в сообщении.