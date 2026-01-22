Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане три человека погибли в ДТП с грузовиком
16:22 22.01.2026
В Татарстане три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Татарстане три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 22.01.2026
В Татарстане три человека погибли в ДТП с грузовиком
Водитель и два пассажира автомобиля Kia Cerato погибли в столкновении легковушки с "Камазом" в Агрызском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 22.01.2026
происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Татарстане 3 человека погибли в лобовом столкновении легковушки с "КамАЗом"

© Прокуратура ТАТАРСТАНА/TelegramДТП в Агрызском районе Татарстана
ДТП в Агрызском районе Татарстана - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Прокуратура ТАТАРСТАНА/Telegram
ДТП в Агрызском районе Татарстана
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Водитель и два пассажира автомобиля Kia Cerato погибли в столкновении легковушки с "Камазом" в Агрызском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики.
"По предварительным данным, 22 января на 36-м километре автодороги "Псеево-Крынды" у села Кичкетан Агрызского района водитель автомобиля Kia Cerato выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли трое мужчин: водитель и два пассажира легкового автомобиля. Прокуратура организовала проверку. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Агрызского района Антон Поляков.
ДТП в Альметьевском районе Татарстана - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть погибшие
14 декабря 2025, 16:19
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
